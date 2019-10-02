Экономист рассказал Дудю, действительно ли "доллару скоро придет конец"

Бывший глава Российской экономической школы и главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев в интервью Юрию Дудю ответил на вопрос, действительно ли "доллару скоро придет конец, потому что он ничем не подтвержден", передает Tengrinews.kz.

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Гуриев - доктор экономических наук и кандидат физико-математических наук. В 2013 году эмигрировал из России из-за "дела экспертов ЮКОСа.

Дудь отметил, что слухи о конце доллара - "одна из страшилок русского телевизора". На это экономист долго смеялся, а потом заявил: "нет".

"Российский Центробанк, который не состоит из тайных членов секты Алексея Навального, хранит деньги в долларах. Как только в мире происходит какая-то нестабильность, люди бегут и покупают американские облигации. Так это устроено. Доллар обеспечен тем, что в Америке есть конкурентная экономика, а также независимые Центральный банк и суды", - пояснил эксперт.

"Чтобы ни происходило в Америке, там не будет гиперинфляции. Там не будет конфискации ваших вкладов. Их госдолг обеспечен будущим американской экономики и уверенностью в том, что США просто так не объявят дефолт", - отметил экономист.

"Если есть какие-то российские пропагандисты, которые говорят, что доллару конец, инфляция в ближайшее время повысится до 5-10 процентов. Они могут заработать на этом миллиарды", - добавил Гуриев.