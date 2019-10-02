Форум
Тот самый
Экономист рассказал Дудю, действительно ли "доллару скоро придет конец"
abaika95: Дудя не смотрю после его явно "заказных" и ангажированных выпусков о Колыме и Беслану Про Колыму заказуха? Ну да, ну да и Карлага не было, и сюда, в Кустанай, никого не...
02.10.19 13:25
Vital
Неисповедимые пути экспонатов
Насвай делали. Ух ты. Точно бесценная вещица.) [Исправлено: Vital, 02.10.2019 - 12:27]
02.10.19 13:14
abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Циатат-//ты главный теперь. видать протеже есть .// Ну спасибо на добром слове)) хоть где-то я главный) мое протеже здесь же на форуме сидит, мы с ней иногда "батлимся" чтобы легенду не...
02.10.19 12:36
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
abaika95: ну почему,мне интересно) Ну вот все - смотритеradikal.ru Прямо на площади... :lol:
02.10.19 12:36
abaika95
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Цитата-//а остальным неинтересно// ну почему,мне интересно)
02.10.19 12:30
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Экономист рассказал Дудю, действительно ли "доллару скоро придет конец"

2 октября 2019, 09:46 |  Общество

Бывший глава Российской экономической школы и главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев в интервью Юрию Дудю ответил на вопрос, действительно ли "доллару скоро придет конец, потому что он ничем не подтвержден", передает Tengrinews.kz

© вДудь

Гуриев - доктор экономических наук и кандидат физико-математических наук. В 2013 году эмигрировал из России из-за "дела экспертов ЮКОСа.

Дудь отметил, что слухи о конце доллара - "одна из страшилок русского телевизора". На это экономист долго смеялся, а потом заявил: "нет". 

 

"Российский Центробанк, который не состоит из тайных членов секты Алексея Навального, хранит деньги в долларах. Как только в мире происходит какая-то нестабильность, люди бегут и покупают американские облигации. Так это устроено. Доллар обеспечен тем, что в Америке есть конкурентная экономика, а также независимые Центральный банк и суды", - пояснил эксперт.

"Чтобы ни происходило в Америке, там не будет гиперинфляции. Там не будет конфискации ваших вкладов. Их госдолг обеспечен будущим американской экономики и уверенностью в том, что США просто так не объявят дефолт", - отметил экономист. 

"Если есть какие-то российские пропагандисты, которые говорят, что доллару конец, инфляция в ближайшее время повысится до 5-10 процентов. Они могут заработать на этом миллиарды", - добавил Гуриев.  
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
02.10.19 14:01 Практически со всеми согласовали - Жумагалиев о возврате смартфонов госслужащим
02.10.19 13:14 Школьники смогут выбирать группу по предмету "Художественный труд" независимо от пола
02.10.19 11:22 Пенсионерка погибла в сгоревшей квартире в Рудном
02.10.19 08:59 Разрешить трансгендерный переход с 18 лет вместо 21 года предлагают в Казахстане
01.10.19 13:23 WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах
01.10.19 12:34 Подозреваемых в Казахстане не будут стричь до решения суда - Тургумбаев
01.10.19 11:09 Движение на пр. Назарбаева временно ограничат в Костанае
01.10.19 10:32 Когда 5G появится в регионах Казахстана
01.10.19 08:59 В Костанайской области прекратили выплату АСП 1193 семьям
30.09.19 19:42 Уничтожали улики - неизвестные сожгли незаконную свалку медицинских отходов в Костанайской области

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ alex_60
Re: Экономист рассказал Дудю, действительно ли "доллару...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5138
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.10.19 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///эмигрировал из России из-за "дела экспертов ЮКОСа.//

и теперь бубнит из за кордона.
Профайл

§ Добринцофф
Re: Экономист рассказал Дудю, действительно ли "доллару...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6734
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 02.10.19 - 10:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"Российский Центробанк, который не состоит из тайных членов секты Алексея Навального, хранит деньги в долларах Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36307

Хранит немного,большую часть в золото перевёл.
Китайцы то же диверсифицировали свои валютные запасы снизив долю доллара.
Профайл

§ alex_60
Экономист рассказал Дудю, действительно ли "доллару скоро придет конец"
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5138
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.10.19 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Хранит немного,большую часть в золото перевёл.


это говорит о уровне этого эксперДа.
лишь бы наср..ь.
Профайл

§ abaika95
Экономист рассказал Дудю, действительно ли "доллару скоро придет конец"
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 647
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.10.19 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дудя не смотрю после его явно "заказных" и ангажированных выпусков о Колыме и Беслану, парня не в ту степь понесло.....)

[Исправлено: abaika95, 02.10.2019 - 10:32]
Профайл

§ MedVed820607
Re: Экономист рассказал Дудю, действительно ли "доллару...
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 146
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 02.10.19 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей Гуриев:
Там не будет конфискации ваших вкладов

1. https://yandex.kz/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.zakon.kz%2F4972255-u-venesuely-konfiskovali-tonny-zolota.html&d=1
2. https://news.rusrek.com/ru/usa/problema/465807-konfiskaczii-na-milliardy-doxodnyj-biznes-amerikanskix-policzejskix-.html

Это так на вскидку....
Профайл

§ Тот самый
Re: Экономист рассказал Дудю, действительно ли "доллару...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 192
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 02.10.19 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Хранит немного,большую часть в золото перевёл.


Золота всего 18% в ЗВР России, остальное доллары и евро. А еще до недавнего времени Россия держала в большом количестве государственные облигации США, наверное не очень верит своим пропагандистам, что "доллар скоро всё". Китай - и сейчас один из главных держателей гособлигаций США.
Профайл

§ Тот самый
Re: Экономист рассказал Дудю, действительно ли "доллару...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 192
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 02.10.19 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: Дудя не смотрю после его явно "заказных" и ангажированных выпусков о Колыме и Беслану


Про Колыму заказуха? Ну да, ну да и Карлага не было, и сюда, в Кустанай, никого не ссылали. У Дудя эти два выпуска, про Ямал, про футбол в африканских странах и стоит увидеть. Не интервью же его с рэперами всякими смотреть.
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил правительству широко отметить в 2019 году 750-летие Золотой Орды. Считаете ли вы такое празднование необходимым для казахстанцев?
Да. Казахстанская государственность зародилась именно в период Золотой Орды.
Да. Празднование юбилея сделает Казахстан центром этнографического туризма.
Нет. Современный Казахстан не имеет никакого отношения к исторической Золотой Орде.
Нет. Праздничные мероприятия станут еще одним способом «распила» денег.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 141
Пользователей: 1
Всего: 142

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх