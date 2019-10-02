Экономист рассказал Дудю, действительно ли "доллару скоро придет конец"
Бывший глава Российской экономической школы и главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев в интервью Юрию Дудю ответил на вопрос, действительно ли "доллару скоро придет конец, потому что он ничем не подтвержден", передает Tengrinews.kz.
© вДудь
Гуриев - доктор экономических наук и кандидат физико-математических наук. В 2013 году эмигрировал из России из-за "дела экспертов ЮКОСа.
Дудь отметил, что слухи о конце доллара - "одна из страшилок русского телевизора". На это экономист долго смеялся, а потом заявил: "нет".
"Российский Центробанк, который не состоит из тайных членов секты Алексея Навального, хранит деньги в долларах. Как только в мире происходит какая-то нестабильность, люди бегут и покупают американские облигации. Так это устроено. Доллар обеспечен тем, что в Америке есть конкурентная экономика, а также независимые Центральный банк и суды", - пояснил эксперт.
"Чтобы ни происходило в Америке, там не будет гиперинфляции. Там не будет конфискации ваших вкладов. Их госдолг обеспечен будущим американской экономики и уверенностью в том, что США просто так не объявят дефолт", - отметил экономист.
"Если есть какие-то российские пропагандисты, которые говорят, что доллару конец, инфляция в ближайшее время повысится до 5-10 процентов. Они могут заработать на этом миллиарды", - добавил Гуриев.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
Пользователей: 1
Всего: 142
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Экономист рассказал Дудю, действительно ли "доллару скоро придет конец"
abaika95: Дудя не смотрю после его явно "заказных" и ангажированных выпусков о Колыме и Беслану Про Колыму заказуха? Ну да, ну да и Карлага не было, и сюда, в Кустанай, никого не...
Неисповедимые пути экспонатов
Насвай делали. Ух ты. Точно бесценная вещица.) [Исправлено: Vital, 02.10.2019 - 12:27]
Флуд и оффтопик (часть 4)
Циатат-//ты главный теперь. видать протеже есть .// Ну спасибо на добром слове)) хоть где-то я главный) мое протеже здесь же на форуме сидит, мы с ней иногда "батлимся" чтобы легенду не...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
abaika95: ну почему,мне интересно) Ну вот все - смотритеradikal.ru Прямо на площади... :lol:
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Цитата-//а остальным неинтересно// ну почему,мне интересно)