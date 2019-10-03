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§ NG.kz
Казахстанские матери не согласны с предложением не пускать непривитых детей в школу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36892
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.10.19 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанские матери не согласны с предложением не пускать непривитых детей в школу. Женщины, столкнувшиеся с серьезными проблемами со здоровьем детей после вакцинации японской БЦЖ (вакцина против туберкулеза), высказались о нововведениях.
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§ юля елиссева
Re: Казахстанские матери не согласны с предложением не пускать...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1297
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 03.10.19 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ждем комментов Медведа
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§ unrepeatable
Re: Казахстанские матери не согласны с предложением не пускать...
unrepeatable


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 71
Регистрация: 11.06.18
Отправлено: 03.10.19 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут даже и не знаешь, что лучше... ведь всякое может быть и дети не от чего не застрахованы...
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§ Victor Yang
Re: Казахстанские матери не согласны с предложением не пускать...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11992
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.10.19 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
за несколько лет изучения вопроса о вакцинации против туберкулеза набралось более 100 случаев осложнений после прививки. 

А изучались ли при этом случаи заболевания без прививок?
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§ директор пляжа
Re: Казахстанские матери не согласны с предложением не пускать...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 249
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 03.10.19 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
интересно а дети врачей пользуютсчя сей вакциной? ДУМАЮ НЕТ.
когда их спрашиваешь: а вы уверены, что никто не заболеет после этого?
ответ одноначный: вам никто сейчас гарантию не даст. хотите пишите отказ.
однако здравствуйте ;-)
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§ AR
Re: Казахстанские матери не согласны с предложением не пускать...
AR


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 602
Регистрация: 22.05.12
Отправлено: 05.10.19 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемая редакция, я думаю, что этот заголовок вводит читателей в заблуждение. Может быть группа казахстанских матерей, но никак не казахстанские матери против/ не согласны. Заголовок, по моему мнению, преувеличивает степень несогласия. Это из разряда фейковых новостей. И с этим нужно быть осторожным в наше время.
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