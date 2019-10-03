AR Re: Казахстанские матери не согласны с предложением не пускать... #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 602

Регистрация: 22.05.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:25 Уважаемая редакция, я думаю, что этот заголовок вводит читателей в заблуждение. Может быть группа казахстанских матерей, но никак не казахстанские матери против/ не согласны. Заголовок, по моему мнению, преувеличивает степень несогласия. Это из разряда фейковых новостей. И с этим нужно быть осторожным в наше время.