Казахстанские матери не согласны с предложением не пускать непривитых детей в школу

Казахстанские матери не согласны с предложением не пускать непривитых детей в школу, передает Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото: kherson.net.ua

Главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин рассказал, что за отказ от вакцинации маленьких казахстанцев могут не принять в детские сады и школы. Соответствующий законопроект планируется ввести до декабря 2019 года.

Женщины, столкнувшиеся с серьезными проблемами со здоровьем детей после вакцинации японской БЦЖ (вакцина против туберкулеза), высказались о нововведениях.

"Я категорически против вакцинации. Я мама четверых детей и одна из основателей группы поддержки родителей, чьи дети пострадали от вакцины БЦЖ в Казахстане. Раньше я верила в необходимость прививок, безоговорочно привила старшего ребенка по графику. Потом родила второго. И полностью здоровый ребенок, со слов неонатолога, разрешившего прививку в роддоме, получил ПВО (поствакцинальные осложнения) в виде БЦЖита, который пришлось лечить год тяжелой противотуберкулезной химией. И это еще нам повезло, что противотуберкулезная терапия подействовала и узел закальцинировался, иначе моей трехмесячной малышке назначили бы операцию по удалению пораженных вакциной БЦЖ лимфоузлов", - рассказала Арина Бакеева.

По ее словам, за несколько лет изучения вопроса о вакцинации против туберкулеза набралось более 100 случаев осложнений после прививки.

"В процессе лечения, мотания по тубдиспансерам знакомилась с такими же пострадавшими от этой японской вакцины. Мы создали чат в WhatsApp и стали поддерживать друг друга, делиться полезными советами, контактами врачей. По сарафанному радио о нашей группе узнавали все новые и новые мамы, чьи детки также получили осложнения на БЦЖ в Казахстане. За три года существования группы через наш чат прошло уже более ста случаев осложнений, я уже сбилась со счета, сколько на самом деле много реакций", - рассказала она.

По мнению казахстанских родителей, врачи не информируют о последствиях вакцины должным образом.

"Я лишь хочу, чтобы люди, работающие в этой сфере, относились со всей ответственностью к своей работе. У моей младшей дочери после введения БЦЖ осложнение в виде воспаления лимфоузла. Как известно, сейчас эту вакцину отзывают, и меня возмущает, что умалчивают о плохих последствиях, затрагивая лишь то, что в вакцине якобы обнаружено инородное вещество. Никто не дает хотя бы 70 процентов гарантии, что при транспортировке и хранении вакцины соблюдены все условия. Что она не навредит. К сожалению, встречаются случаи осложнений именно после вакцинации. Вся ответственность ляжет исключительно на нас. Поэтому неправильно со стороны государства, не предоставляя гарантий, принуждать ставить прививки", - рассказала Айымгуль Абделдинова.

Другая мать, Нурлыайым Нурсаин, говорит, что она не против вакцинации. "Это решение каждого родителя. Для себя решила, что пока никаких вакцин ставить своему малышу не буду. Дело в том, что у нас осложнение от прививки БЦЖ. Воспалился лимфоузел, и фтизиатры прописали сильные противотуберкулезные препараты, химиотерапию, у которых список побочных эффектов и влияния на все системы организма длиннее, чем вся инструкция. А ребенку всего два месяца. И это еще мы легко отделались, потому что у некоторых воспалилось несколько лимфоузлов, а у других туберкулез дошел до костей. А ведь БЦЖ считается относительно безобидной прививкой по сравнению с АКДС (комбинированная вакцина против дифтерии, столбняка и коклюша)", - говорит она.

"Меня возмущают три вещи. Первая: почему перед тем, как ставить прививки, медработники не предупреждают об осложнениях? Особенно это актуально в роддоме, когда роженица, мягко говоря, не в себе. Почему прививки ставят всем по плану, когда ту же БЦЖ нельзя делать в случае преждевременных или тяжелых родов? И третья: почему Бекшин говорит, что из-за отказа от вакцинации детей не примут в сады и школы? Тогда пусть он и государство берут на себя ответственность за последствия (в том числе и инвалидность, и летальные исходы, которые тоже случаются), а не перекидывают ее на родителей", - добавила Нурсаин.

Между тем ранее министр здравоохранения Елжан Биртанов комментировал ситуацию с японской вакциной.

"По решению правительства Японии самой японской компанией была отозвана серия вакцин от туберкулеза, так называемой БЦЖ. Она применяется в 30 странах мира, практически во многих развитых странах мира. Связано это было с тем, что в одной из серий был обнаружен дефект, не в самой вакцине, а в растворителе, который прилагается к этой вакцине", - сказал Биртанов. В связи с этим вакцинация была приостановлена.

После, по данным министра, ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) провела свой анализ и заключила, что опасность отсутствует и вакцинацию можно продолжить.

"Данный вопрос у нас рассмотрен на национальной комиссии по иммунизации, мы также получили разрешение от наших специалистов и в данный момент готовимся к тому, чтобы возобновить вакцинацию. Соответствующее разрешение Комитет по контролю качества товаров и услуг уже дал, то есть мы гарантируем безопасность данной вакцины, так как соответствующие гарантии нам были предоставлены со стороны ВОЗ", - заключил Елжан Биртанов.