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Непривитых казахстанцев могут не пустить в школы и детсады

12 сентября 2019, 13:48 |  Государство

Главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин рассказал, что за отказ от вакцинации маленьких казахстанцев могут не принять в детские сады и школы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото:uganka.ru

"Мы уже в своем кодексе закладываем. В декабре выйдет новый кодекс. В законопроекте есть предложения о запрете посещения детских дошкольных организаций, школ именно непривитыми детьми. Вплоть до введения штрафных санкций в отношений родителей, которые нарушают права детей на вакцинацию. Такие меры нами предлагаются. Обязательная вакцинация для детей, чтобы преодолеть негативные последствия, которые будет иметь общество от инфекционных болезней", - рассказал Жандарбек Бекшин на казахстанском конгрессе "Инфекционные болезни в условиях глобализации: вызовы и решения".

В случае отказа для родителей предусмотрена административная ответственность.

"Независимо от возраста, если он посещает школу и детский сад, он должен быть вакцинирован. Он должен соблюсти право других учеников, чтобы не заболеть", - рассказал Жандарбек Бекшин.

Он сообщил, что новые правила вакцинации будут введены до декабря 2019 года.

"Сейчас он прошел экспертизу в правительстве, вернулся для устранения недоработок, замечаний и согласования с другими государственными органами. Больших замечаний нет. После этого он пойдет в Мажилис", - пояснил он.

"Наша цель, чтобы количество привитых детей возросло до 95 процентов, среди взрослых необходимо довести до 80 - 85 процентов", - заключил Жандарбек Бекшин. 
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* MedVed820607
Re: Непривитых казахстанцев могут не пустить в школы и детсады
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 121
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 12.09.19 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мдя.... подскажите пожалуйста куда нужно будет писать исковое если не согласен с законом....
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* abaika95
Непривитых казахстанцев могут не пустить в школы и детсады
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 497
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.09.19 - 16:14
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Да. Уборка в классе - дело несложное, зато дети научатся уважать чужой труд.
Да. Если дети будут работать добровольно и при согласии родителей.
Нет. Воспитывать трудолюбие нужно в семьях, а школы должны давать знания.
Нет. Эксплуатация детского труда в Казахстане запрещена законом.
 
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