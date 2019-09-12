Непривитых казахстанцев могут не пустить в школы и детсады

Главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин рассказал, что за отказ от вакцинации маленьких казахстанцев могут не принять в детские сады и школы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Мы уже в своем кодексе закладываем. В декабре выйдет новый кодекс. В законопроекте есть предложения о запрете посещения детских дошкольных организаций, школ именно непривитыми детьми. Вплоть до введения штрафных санкций в отношений родителей, которые нарушают права детей на вакцинацию. Такие меры нами предлагаются. Обязательная вакцинация для детей, чтобы преодолеть негативные последствия, которые будет иметь общество от инфекционных болезней", - рассказал Жандарбек Бекшин на казахстанском конгрессе "Инфекционные болезни в условиях глобализации: вызовы и решения".

В случае отказа для родителей предусмотрена административная ответственность.

"Независимо от возраста, если он посещает школу и детский сад, он должен быть вакцинирован. Он должен соблюсти право других учеников, чтобы не заболеть", - рассказал Жандарбек Бекшин.

Он сообщил, что новые правила вакцинации будут введены до декабря 2019 года.

"Сейчас он прошел экспертизу в правительстве, вернулся для устранения недоработок, замечаний и согласования с другими государственными органами. Больших замечаний нет. После этого он пойдет в Мажилис", - пояснил он.

"Наша цель, чтобы количество привитых детей возросло до 95 процентов, среди взрослых необходимо довести до 80 - 85 процентов", - заключил Жандарбек Бекшин.