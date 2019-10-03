SSS Re: Карагусову удивило количество получателей АСП #3





(Пользователи) Сообщений: 1

Регистрация: 25.09.19 (Пользователи) Отправлено: - 19:37 Как далеки эти небожители от реальности этой страны. Заработная плата повышается у государственных служащих и бюджетников, сотрудников квазигосударственных структур. Когда государство контролировало повышение зарплат сотрудников бизнес структур? Ах да, минимальную з/п устанавливают, так вот и получают поголовно в большинстве предприятий от разнорабочих до главных бухгалтеров по 50000 тенге официально. А сколько проходит через серую, черную кассу? И всех такое положение дел устраивает и хозяина и налоговую со статистикой, и даже некоторых работников.