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§ NG.kz
Качество горячей воды улучшится после замены системы деаэрации на ТЭЦ Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36879
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.10.19 - 20:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сегодня, 3 октября, сообщил на брифинге директор ГКП "КТЭК" Аскар БЕКПАГАНБЕТОВ. Встреча с журналистами была посвящена модернизации системы теплоснабжения Костаная и подготовке к началу отопительного сезона.
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§ electro
Re: Качество горячей воды улучшится после замены системы...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 55
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 03.10.19 - 20:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Как директор КТЭК, с 14 мая по 6 июня в городе провели гидравлические испытания тепловых сетей, в результате выявили 28 порывов и устранили их.


:-o
Здесь либо не хватает чего-то, либо что-то лишнее...
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