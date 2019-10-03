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electro
Качество горячей воды улучшится после замены системы деаэрации на ТЭЦ Костаная
Как директор КТЭК, с 14 мая по 6 июня в городе провели гидравлические испытания тепловых сетей, в результате выявили 28 порывов и устранили их. :-o Здесь либо не хватает чего-то, либо что-то...
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Качество горячей воды улучшится после замены системы деаэрации на ТЭЦ Костаная

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

3 октября 2019, 19:39 |  ЖКХ

Об этом сегодня, 3 октября, сообщил на брифинге директор ГКП "КТЭК" Аскар БЕКПАГАНБЕТОВ. Встреча с журналистами была посвящена модернизации системы теплоснабжения Костаная и подготовке к началу отопительного сезона.

Как директор КТЭК, с 14 мая по 6 июня в городе провели гидравлические испытания тепловых сетей, в результате выявили 28 порывов и устранили их. Весенняя опрессовка продлилась две недели вместо обычных 25 дней. С 20 августа по 27 августа провели предсезонную опрессовку, выявили и устранили 10 порывов.

Ремонтные работы на пр. Аль-Фараби (от ул. Чехова до ул. Летунова) завершат раньше заявленного срока - 15 октября, проезжую часть руководство КТЭК пообещало открыть уже в эти выходные. А к 15 октября завершатся работы по благоустройству этого отрезка проспекта.

Для подготовки к отопительному сезону 2019-2020 года теплокомания выделила на ремонтно-профилактические работы собственные средства в размере 108,5 млн тенге.

- Все запланированные мероприятия были выполнены, кроме того, удалось выполнить дополнительные мероприятия, - отчитался Бекпаганбетов. - Проведены капитальные ремонтные работы по ТЭЦ, котельным и теплотрассам. Выполнена часть большого проекта по соединению сетей ТЭЦ с сетями КСК, что позволит в случае выхода из строя котельной № 2 подавать тепло жителям КСК от ТЭЦ, а сроки отключения на опрессовку снизить для этого района до 5 дней. Кроме того, на котельной № 2 сделано напыление пенополиуретанового покрытия с последующей обшивкой оцинкованной сталью на три резервуара с запасом сетевой воды, каждый - емкостью 1 000 кубометров. Испытания показали, что за 48 часов температура воды в резервуарах снизилась всего на полградуса. То есть, модернизированная теплоизоляция позволила существенно снизить теплопотери. В котельную № 2 приобретен новый парогенератор. Идет отработка применения новых технологий - применение агропеллет, аккумулирование солнечной энергии - для снижения потребления газа. Это делается для снижения давления на потребителя, то есть, по возможности мы стараемся сдерживать рост тарифа.

На котельной № 3, обслуживающей район КЖБИ, установили бойлерную группу мощностью 30 Гкал/час на сумму 161,4 млн тенге.

На ТЭЦ заменили систему деаэрации сетевой воды на сумму 165,5 млн тенге, что позволило улучшить качество подаваемой населению горячей воды. Система деаэрации снижает содержание в воде кислорода, падает интенсивность окислительных процессов, соответственно, в воде меньше ржавчины. Кроме того, снижается расход химреагентов и повышается надежность теплосетей, что также позволяет экономить средства.

На 55,5 млн тенге закупили спецтехнику, в частности - каток и экскаватор. Теперь КТЭК может в более краткие сроки укладывать асфальт после ремонтных работ. Ранее для этого нанимали субподрядчиков.

Создана и уже работает гидравлическая модель тепловых сетей, которая позволяет просчитывать возможные изменения режима работы во время ремонта теплотрасс. Со временем детализация модели будет более тонкой, это позволит с высокой эффективностью управлять работой теплосетей.
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§ electro
Re: Качество горячей воды улучшится после замены системы...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 55
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 03.10.19 - 20:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Как директор КТЭК, с 14 мая по 6 июня в городе провели гидравлические испытания тепловых сетей, в результате выявили 28 порывов и устранили их.


:-o
Здесь либо не хватает чего-то, либо что-то лишнее...
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