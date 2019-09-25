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≡ Начальник уголовного розыска Мендыкаринского райотдела полиции Костанайской области уволен за дискредитацию органов		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Начальник уголовного розыска Мендыкаринского райотдела полиции Костанайской области уволен за дискредитацию органов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36798
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.09.19 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мурат Мусин, находясь за рулем своего «Митсубиси Оутлендер» в пьяном виде, ночью 22 сентября совершил ДТП в Костанае. В результате повреждены два автомобиля-такси, одна из пассажирок получила травмы.
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§ Lamka
Re: Начальник уголовного розыска Мендыкаринского райотдела...
Lamka


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 310
Регистрация: 28.02.13
Отправлено: 25.09.19 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Погоны остались и ладно...
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§ директор пляжа
Re: Начальник уголовного розыска Мендыкаринского райотдела...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 231
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 25.09.19 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сколько случаев уже было, им что-то все таки можно упоьтреблять или закон отдельный какой-то для таких существует?
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