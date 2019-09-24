Начальник уголовного розыска Мендыкаринского райотдела полиции Костанайской области уволен за дискредитацию органов

Мурат Мусин, находясь за рулем своего «Митсубиси Оутлендер» в пьяном виде, ночью 22 сентября совершил ДТП в Костанае. В результате повреждены два автомобиля-такси, одна из пассажирок получила травмы.

Свидетели заявили, что Мусин был пьян, называл свою должность, пытался решить проблему деньгами и даже в досаде разбил свой телефон об асфальт.

23 сентября в департаменте полиции признали участие полицейского в ДТП, а также тот факт, что он находился за рулем в нетрезвом виде. Однако имя полицейского и его должность не назывались.

Сегодня на странице начальника департамента полиции Бекета АЙМАГАМБЕТОВА появилось сообщение, из которого следует, что решением дисциплинарной комиссии начальник уголовного розыска Мендыкаринского района Мурат Мусин уволен из органов внутренних дел за нарушение дисциплины и дискредитацию органов внутренних дел.

- Необходимо четко понимать, что ожидает общество от стражей порядка сегодня. Эти вещи очень просты: соблюдение закона, верности присяге и служебному долгу, - пишет Аймагамбетов. - Поэтому на подобные факты будет незамедлительная и адекватная реакция.

Расследование по факту ДТП продолжается.



