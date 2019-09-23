Полицейский, совершивший ДТП ночью 22 сентября, был пьян - департамент полиции Костанайской области

"Согласно акту экспертизы, сотрудник полиции находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время дисциплинарная комиссия будет рассматривать вопрос о его увольнении из органов", - сообщила "НГ" советник начальника ДП по взаимодействию со СМИ Елена КАШАРИНА.

ДТП произошло 22 сентября, в 3.43. Автомобиль «Митсубиси Оутлендер», за рулем которого был полицейский, столкнулся со стоящей на перекрестке ул. Мауленова - Дощанова автомашиной ВАЗ-2110. От удара ВАЗ-2110 врезалась в ВАЗ-2107. 36-летняя пассажирка "десятки" получила травмы.

Ее подруга Кристина КУНАКОВА сообщила, что они возвращалась домой на такси, когда в них врезался автомобиль. По ее словам после столкновения из салона вышел еле стоявший на ногах водитель, который представился начальником уголовного розыска Мендыкаринского района Муратом Мусиным.

- Документов при нём никаких не было, телефон свой он разбил об асфальт. Не оправдывался, не извинялся. Начал кричать: "Я сам сотрудник полиции, пусть меня увольняют, мне всё равно". Как я поняла, он хотел решить вопрос с водителями такси при помощи денег, но те вызвали наряд, - рассказала "НГ" Кристина Кунакова.

Корреспондент "НГ" позвонил сегодня, 23 сентября, в отдел полиции Мендыкаринского района, где дежурный Бекбулат КУНАРБЕКОВ сообщил ему, что Мурат Мусин находится дома.

- Начальник уголовного розыска Мусин отдыхает после ночного дежурства, - сообщил он. - На дежурство он заступил 22 сентября в 20:00 по возвращению из Костаная. Домой ушёл в 9 утра 23 сентября.

Фото очевидцев