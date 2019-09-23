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drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60: если без скидок то ты сьешь одну булочку, alex_60: а если со скидками, то две. Алекс, в любом случае, я съедаю 1 булочку. Вечером иногда - полторы. Например сегодня... :lol: :oops:
23.09.19 22:32
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60: Бюргеры же утром свежие до завтрака покупают. Булочки Алекс, у меня подъём в 6.00. В 6.30 завтрак. Просто не охота вставать 5.30 утра... :lol: :oops:
23.09.19 21:35
Гога
Цены на формовой хлеб будут сдерживать в Костанайской области
Маркс: - Как всегда 100% правы !!Экономия на тенге , а крика на миллион - вот какие мы ,власть ,хорошие , заботимся о народе день и ночь ! :lol: :lol:
23.09.19 21:14
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: а за счёт повышающегося товарооборота. Ты хочешь сказать, если без скидок то ты сьешь одну булочку, а если со скидками, то две. А если скидка будет еще больше то четыре съешь.
23.09.19 20:28
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Бюргеры же утром свежие до завтрака покупают. Булочки А ты что вечером. Почему то.
23.09.19 20:24
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Полицейский, совершивший ДТП ночью 22 сентября, был пьян - департамент полиции Костанайской области

Георгий ГОВОРОВ

23 сентября 2019, 16:49 |  Происшествия

"Согласно акту экспертизы, сотрудник полиции находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время дисциплинарная комиссия будет рассматривать вопрос о его увольнении из органов", - сообщила "НГ" советник начальника ДП по взаимодействию со СМИ Елена КАШАРИНА.

ДТП произошло 22 сентября, в 3.43. Автомобиль «Митсубиси Оутлендер», за рулем которого был полицейский, столкнулся со стоящей на перекрестке  ул. Мауленова - Дощанова автомашиной ВАЗ-2110. От удара ВАЗ-2110 врезалась в ВАЗ-2107. 36-летняя пассажирка "десятки" получила травмы.

 

Ее подруга Кристина КУНАКОВА сообщила, что они возвращалась домой на такси, когда в них врезался автомобиль. По ее словам после столкновения из салона вышел еле стоявший на ногах водитель, который представился начальником уголовного розыска Мендыкаринского района Муратом Мусиным.

- Документов при нём никаких не было, телефон свой он разбил об асфальт. Не оправдывался, не извинялся. Начал кричать: "Я сам сотрудник полиции, пусть меня увольняют, мне всё равно". Как я поняла, он хотел решить вопрос с водителями такси при помощи денег, но те вызвали наряд, - рассказала  "НГ" Кристина Кунакова.

Корреспондент "НГ" позвонил сегодня, 23 сентября, в отдел полиции Мендыкаринского района, где дежурный Бекбулат КУНАРБЕКОВ сообщил ему, что Мурат Мусин находится дома.

- Начальник уголовного розыска Мусин отдыхает после ночного дежурства, - сообщил он. - На дежурство он заступил 22 сентября в 20:00 по возвращению из Костаная. Домой ушёл в 9 утра 23 сентября.

Фото очевидцев
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Комментарии к новости
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§ abaika95
Re: Полицейский, совершивший ДТП ночью 22 сентября, был пьян -...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 568
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.09.19 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // В настоящее время дисциплинарная комиссия будет рассматривать вопрос о его увольнении из органов//

Ну что и следовало ожидать) пьяный значит уволят)
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§ drakon
Полицейский, совершивший ДТП ночью 22 сентября, был пьян - департамент полиции Костанайской области
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17385
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.09.19 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
пьяный значит уволят)

А перелом бедра? У девушки.
Не считается?... :lol: :-o
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§ abaika95
Re: Полицейский, совершивший ДТП ночью 22 сентября, был пьян -...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 568
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.09.19 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // А перелом бедра? У девушки.Не считается?//

Если перелом бедра... барабанная дробь-значит будут лечить) логично?)

И к тому же где написано что перелом бедра батенька?)
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§ Сталкер
Re: Полицейский, совершивший ДТП ночью 22 сентября, был пьян -...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 47
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 23.09.19 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С дисциплинарной ответственностью всё понятно. А административная что? Или делают что хотят и только дисциплинарка?
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§ drakon
Re: Полицейский, совершивший ДТП ночью 22 сентября, был пьян -...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17385
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.09.19 - 18:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
где написано что перелом бедра батенька?)

Да хрен,редьки - не слаще... :lol:
На костылях будет ходить.
Я ходил в своё время... :-o
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