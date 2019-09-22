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drakon
ДТП с участием сотрудника полиции прокомментировали в ДП Костанайской области
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ДТП с участием сотрудника полиции прокомментировали в ДП Костанайской области

22 сентября 2019, 11:01 |  Происшествия

По факту ДТП, произошедшего на перекрестке улиц Мауленова-Дощанова в Костанае, в настоящее время проводится служебная проверка, сообщили "НГ" в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. 

Также начато досудебное расследование  по статье 345 ч. 1 УК РК «Нарушение правил ПДД при эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». 

Как пояснили в ведомстве. 22 сентября, в 3.43, автомобиль «Митсубиси Оутлендер», за рулем которого был полицейский, столкнулся со стоящей на перекрестке  автомашиной ВАЗ-2110 под управлением 32-летнего водителя. От удара автомашина ВАЗ-2110 столкнулась с автомашиной ВАЗ-2107 под управлением 29-летнего водителя. В результате ДТП 36-летняя пассажирка автомашины ВАЗ-2110 получила телесные повреждения - закрытый перелом голени. Доставлена в городскую больницу. 

Всем водителям назначена экспертиза на наличие алкоголя в крови. 

Фото и видео ДТП ранее прислали "НГ" очевидцы.
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Комментарии к новости
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§ drakon
Re: ДТП с участием сотрудника полиции прокомментировали в ДП...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17370
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.09.19 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полицейский был за рулём в трезвом
состоянии, в нерабочее время и ваще
находился в отпуске. Вот такой ответ
будет тов. Беженарь... :lol: :-o
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§ alex_60
Re: ДТП с участием сотрудника полиции прокомментировали в ДП...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5011
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.09.19 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//столкнулся со стоящей на перекрестке автомашиной ВАЗ-2110 под управлением 32-летнего водителя.///

А при чем тут проверка на алкоголь у стоявшей на перекрёстке машины.
Может тогда всех кто ехал по Мауленова Дощанова проверить.
И по Майлина.
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§ Сабыр
Re: ДТП с участием сотрудника полиции прокомментировали в ДП...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 236
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 22.09.19 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пьяный сотрудник,да на Владивосток номерах в 3 часа ночи. Вообще ничего удивительного :lol:
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§ alex_60
ДТП с участием сотрудника полиции прокомментировали в ДП Костанайской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5011
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.09.19 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предложение разогнать их было правильное.
Работают только на свой карман, постоянные аварии с их участием.
Явно был под этим делом, если ехал
С такими номерами.

[Исправлено: alex_60, 22.09.2019 - 12:52]
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§ abaika95
Re: ДТП с участием сотрудника полиции прокомментировали в ДП...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 550
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.09.19 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Погодка вчера вечером была швах, не видно ни зги, сколько аварий кроме этой интересно было) ждем экспертизу, если пьяный то дурак- уволят, если трезвый то дисциплинарка светит.
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§ drakon
Re: ДТП с участием сотрудника полиции прокомментировали в ДП...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17370
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.09.19 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Погодка вчера вечером была швах, не видно ни зги,

Так это ночью было... :lol: :-o
Всё погода была - плохая?
А чего ездить то в плохую погоду?... :-o
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