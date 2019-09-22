ДТП с участием сотрудника полиции прокомментировали в ДП Костанайской области
По факту ДТП, произошедшего на перекрестке улиц Мауленова-Дощанова в Костанае, в настоящее время проводится служебная проверка, сообщили "НГ" в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
Также начато досудебное расследование по статье 345 ч. 1 УК РК «Нарушение правил ПДД при эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».
Как пояснили в ведомстве. 22 сентября, в 3.43, автомобиль «Митсубиси Оутлендер», за рулем которого был полицейский, столкнулся со стоящей на перекрестке автомашиной ВАЗ-2110 под управлением 32-летнего водителя. От удара автомашина ВАЗ-2110 столкнулась с автомашиной ВАЗ-2107 под управлением 29-летнего водителя. В результате ДТП 36-летняя пассажирка автомашины ВАЗ-2110 получила телесные повреждения - закрытый перелом голени. Доставлена в городскую больницу.
Всем водителям назначена экспертиза на наличие алкоголя в крови.
Фото и видео ДТП ранее прислали "НГ" очевидцы.
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