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§ NG.kz
ДТП с участием сотрудника полиции прокомментировали в ДП Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36783
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.09.19 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По факту ДТП с участием сотрудника полиции, произошедшего на перекрестке улиц Мауленова-Дощанова, в настоящее время проводится служебная проверка, сообщили "НГ" в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
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§ drakon
Re: ДТП с участием сотрудника полиции прокомментировали в ДП...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17372
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.09.19 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полицейский был за рулём в трезвом
состоянии, в нерабочее время и ваще
находился в отпуске. Вот такой ответ
будет тов. Беженарь... :lol: :-o
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§ alex_60
Re: ДТП с участием сотрудника полиции прокомментировали в ДП...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5012
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.09.19 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//столкнулся со стоящей на перекрестке автомашиной ВАЗ-2110 под управлением 32-летнего водителя.///

А при чем тут проверка на алкоголь у стоявшей на перекрёстке машины.
Может тогда всех кто ехал по Мауленова Дощанова проверить.
И по Майлина.
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§ Сабыр
Re: ДТП с участием сотрудника полиции прокомментировали в ДП...
Сабыр


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Сообщений: 236
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 22.09.19 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пьяный сотрудник,да на Владивосток номерах в 3 часа ночи. Вообще ничего удивительного :lol:
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§ alex_60
ДТП с участием сотрудника полиции прокомментировали в ДП Костанайской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5012
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.09.19 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предложение разогнать их было правильное.
Работают только на свой карман, постоянные аварии с их участием.
Явно был под этим делом, если ехал
С такими номерами.

[Исправлено: alex_60, 22.09.2019 - 12:52]
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§ abaika95
Re: ДТП с участием сотрудника полиции прокомментировали в ДП...
abaika95


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Сообщений: 550
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.09.19 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Погодка вчера вечером была швах, не видно ни зги, сколько аварий кроме этой интересно было) ждем экспертизу, если пьяный то дурак- уволят, если трезвый то дисциплинарка светит.
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§ drakon
Re: ДТП с участием сотрудника полиции прокомментировали в ДП...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17372
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.09.19 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Погодка вчера вечером была швах, не видно ни зги,

Так это ночью было... :lol: :-o
Всё погода была - плохая?
А чего ездить то в плохую погоду?... :-o
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§ лимон
Re: ДТП с участием сотрудника полиции прокомментировали в ДП...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1045
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 22.09.19 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А чего ездить то в плохую погоду?...


это день/ночь таксиста, цены раза в 2-3 выше были, с плазы до ж/д 3000 тг., с ЦУМа до мясокомбината 2500 :lol:
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§ Неравнодушный гражданин
Re: ДТП с участием сотрудника полиции прокомментировали в ДП...
Неравнодушный гражданин


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Сообщений: 32
Регистрация: 15.10.14
Отправлено: 22.09.19 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну я прям не знаю.. с 2х источников намекнули, что товарисч полисейский был чутка пьян.. а ваще бесит.. бесит то, что неспокойные товарисчи, думают либо в силу своей уверенности, либо в силу своей тупорылости все им с рук сойдет..а ведь сойдет же.. реально бесит.. рука руку моет.. отмажут, и слова не скажут...
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§ Vital
Re: ДТП с участием сотрудника полиции прокомментировали в ДП...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8013
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 22.09.19 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Неудобно за друзей?
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§ maxsaf
Re: ДТП с участием сотрудника полиции прокомментировали в ДП...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3283
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.09.19 - 23:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
А при чем тут проверка на алкоголь у стоявшей на перекрёстке машины.

Ну мало ли, мож водитель тупо остановился на перекрёстке и вздремнуть решил, потому что в хлам. :lol:
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§ maxsaf
Re: ДТП с участием сотрудника полиции прокомментировали в ДП...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3283
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.09.19 - 23:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За рулем мицухи с российскими номерами был российский полицейский? Чья машина вообще?
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