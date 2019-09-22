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§ NG.kz
Уголовную статью за сексуальные домогательства хотят ввести в РК. Разбираем новый законопроект
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36783
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.09.19 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент РК Касым-Жомарт Токаев накануне заявил о том, что нужно сделать более строгим наказание за сексуальное насилие, педофилию и другие тяжкие преступления против личности. Изучаем, как предлагают наказывать за преступления сексуального характера в Казахстане.
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§ maxsaf
Re: Уголовную статью за сексуальные домогательства хотят ввести...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3283
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.09.19 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я не понял, а где кастрация для непедофилов? Передумали?

П.3 и п.8 относится к семейным парам или живущим в гражданском браке?
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