Уголовную статью за сексуальные домогательства хотят ввести в РК. Разбираем новый законопроект
Изучаем, как предлагают наказывать за преступления сексуального характера в Казахстане, вместе с Informburo.kz.
Иллюстративное фото thesun.co.uk
В Казахстане намерены ужесточить наказание за преступления сексуального характера. Президент РК Касым-Жомарт Токаев накануне заявил о том, что нужно сделать более строгим наказание за сексуальное насилие, педофилию и другие тяжкие преступления против личности.
Депутат Парламента РК Нуржан Альтаев, инициатор и разработчик законопроекта по ужесточению наказания за сексуальное насилие, рассказал Informburo.kz, какие изменения в закон планируется внести. Также мы ознакомились с соответствующим законопроектом, который вынесен на обсуждение.
В законопроекте в числе прочего предлагается ввести отдельное наказание за харассмент (сексуальные домогательства), а также применять химическую кастрацию для педофилов вне зависимости от их психического состояния.
Часть 1 статьи 120 УК РК ("Изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей") планируют перевести в категорию тяжких преступлений и исключить возможность примирения сторон по ней.
Разбираем, какие изменения в законодательство, касающееся преступлений сексуального характера, планируют ввести в Казахстане.
№1. Ужесточение наказания за изнасилование
За изнасилование (статья 120 УК РК) предлагается наказывать лишением свободы сроком от 5 до 10 лет. Сейчас предусмотрено наказание от 3 до 5 лет.
Если изнасилование произошло при отягчающих обстоятельствах, предлагается назначать сроки лишения свободы от 12 до 17 лет. Сейчас это от 10 до 15 лет.
Отягчающие обстоятельства:
- изнасилование совершено группой лиц;
- повлекло смерть потерпевшей (-его);
- здоровью жертвы нанесён тяжкий вред;
- жертва заразилась ВИЧ;
- насилие было совершено в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков.
№2. Наказание за насильственные действия сексуального характера
В уголовном кодексе РК есть и статья 121 – "Насильственные действия сексуального характера". Под ними понимаются любые принудительные действия, кроме полового акта в традиционном понимании. В законе формулировка выглядит так: "Мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения". Наказание по этой статье также предлагают ужесточить и назначать сроки от 3 до 7 лет. Для сравнения, сейчас это от 3 до 5 лет. Если насилие произошло при отягчающих обстоятельствах, предлагаются сроки наказания от 7 до 12 либо от 12 до 15 лет, в зависимости от того, каковы были обстоятельства изнасилования.
№3. Наказание за понуждение к половому акту
Предлагается строже наказывать и за понуждение к половому акту или действиям сексуального характера (статья 123 УК РК ). Речь идёт о случаях, когда жертву заставляют вступать в связь или совершать какие-то действия при помощи психологического давления или шантажа.
По статье 123 предлагается лишать свободы сроком от 3 до 7 лет. В действующей редакции закона предусмотрено наказание в виде штрафа, исправительных работ либо ограничения свободы на срок до одного года, либо лишения свободы на тот же срок.
Если преступление совершено в отношении несовершеннолетнего, предлагают наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 10 лет. Сейчас в законе в этом пункте указан штраф до 3 МРП, исправительные работы, ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок.
№4. Пожизненный срок для педофилов
И за изнасилования, и за насильственные действия сексуального
характера, и за растление (сексуальные действия без применения насилия) малолетних предлагают ввести пожизненное заключение. В действующем же законе для педофилов предусмотрен срок от 17 до 20 лет лишения свободы.
№5. Химическая кастрация педофилов
Сейчас химическая кастрация применяется в зависимости от психического состояния преступника. В случае, если у педофила диагностировано ментальное расстройство и установлено, что он не может понести уголовную ответственность, в отношении него производится кастрация
Разработчики законопроекта предлагают внедрить кастрацию ко всем лицам, совершившим преступление против половой неприкосновенности малолетних граждан, вне зависимости от их психического состояния.
№6. Более строгое наказание для родителей, опекунов и педагогов
По данным МВД, 77% изнасилований детей в РК совершают их родственники и близкие. В законопроекте предлагается ужесточить наказание в отношении родителей, опекунов и педагогов, совершивших преступление сексуального характера в отношении детей. В действующей статье 120 УК РК ("Изнасилование") в случае, когда насилие совершено близкими или педагогами, им грозит тюремный срок от 12 до 17 лет. В новой редакции их предлагают лишать свободы на срок от 15 до 20 лет с пожизненным лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью.
№7. Наказание за растление малолетних родителями и опекунами
Для родителей, опекунов и педагогов также планируют ужесточить наказание по статье 124 УК РК ("Развращение малолетних"). Предлагаемый срок наказания – от 7 до 12 лет. Сейчас это от 7 до 10 лет.
За растление лиц, не достигших 14 лет, вместо срока от 7 до 12 лет взрослые могут получить от 10 до 15 лет лишения свободы.
За половое сношение с несовершеннолетним родным и людям, ответственным за воспитание ребёнка (статья 122 УК РК), предлагают наказание от 7 до 12 лет лишения свободы (в действующей редакции это от 7 до 10 лет).
№8. Впервые появится статья "Сексуальное домогательство"
В уголовном кодексе, возможно, появится принципиально новая статья "Сексуальное домогательство". В проекте домогательства описываются как:
- нежелательные сексуальные предложения;
- требования об оказании сексуальных услуг и другие вербальные или физические действия сексуального свойства;
- издевательство, нежелательное обещание вознаграждения в обмен на сексуальные услуги;
- иные устные или физические (объятия, прикосновения) преследования сексуального характера.
В качестве наказания за сексуальные домогательства предлагают ввести штрафы в размере до двухсот месячных расчётных показателей или же арест на срок до пятидесяти суток.
№9. Примирение сторон в деле о сексуальном насилии будет исключено
Разработчики предлагают исключить статьи 120 и 121 УК РК из списка дел частно-публичных обвинений и перевести их в дела публичного обвинения. Это исключит возможность примирения сторон. Возбуждение уголовного дело по этим статьям в этом случае будет возможно даже без жалобы потерпевшей стороны.
№10. Отмена условно-досрочного освобождения
Предлагается также отменить условно-досрочное освобождение для тех, кто осуждён за особо тяжкое преступление против половой неприкосновенности. Сейчас эта мера применяется лишь для тех, кто осуждён за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Также разработчики предлагают рассматривать неоднократную судимость за половые преступления, как отягчающее обстоятельство.
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