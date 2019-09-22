Уголовную статью за сексуальные домогательства хотят ввести в РК. Разбираем новый законопроект

Изучаем, как предлагают наказывать за преступления сексуального характера в Казахстане, вместе с Informburo.kz.

Иллюстративное фото thesun.co.uk

В Казахстане намерены ужесточить наказание за преступления сексуального характера. Президент РК Касым-Жомарт Токаев накануне заявил о том, что нужно сделать более строгим наказание за сексуальное насилие, педофилию и другие тяжкие преступления против личности.

Депутат Парламента РК Нуржан Альтаев, инициатор и разработчик законопроекта по ужесточению наказания за сексуальное насилие, рассказал Informburo.kz, какие изменения в закон планируется внести. Также мы ознакомились с соответствующим законопроектом, который вынесен на обсуждение.

В законопроекте в числе прочего предлагается ввести отдельное наказание за харассмент (сексуальные домогательства), а также применять химическую кастрацию для педофилов вне зависимости от их психического состояния.

Часть 1 статьи 120 УК РК ("Изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей") планируют перевести в категорию тяжких преступлений и исключить возможность примирения сторон по ней.

Разбираем, какие изменения в законодательство, касающееся преступлений сексуального характера, планируют ввести в Казахстане.

№1. Ужесточение наказания за изнасилование За изнасилование (статья 120 УК РК) предлагается наказывать лишением свободы сроком от 5 до 10 лет. Сейчас предусмотрено наказание от 3 до 5 лет. Если изнасилование произошло при отягчающих обстоятельствах, предлагается назначать сроки лишения свободы от 12 до 17 лет. Сейчас это от 10 до 15 лет. Отягчающие обстоятельства: изнасилование совершено группой лиц;

повлекло смерть потерпевшей (-его);

здоровью жертвы нанесён тяжкий вред;

жертва заразилась ВИЧ;

насилие было совершено в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков.

№2. Наказание за насильственные действия сексуального характера В уголовном кодексе РК есть и статья 121 – "Насильственные действия сексуального характера". Под ними понимаются любые принудительные действия, кроме полового акта в традиционном понимании. В законе формулировка выглядит так: "Мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения". Наказание по этой статье также предлагают ужесточить и назначать сроки от 3 до 7 лет. Для сравнения, сейчас это от 3 до 5 лет. Если насилие произошло при отягчающих обстоятельствах, предлагаются сроки наказания от 7 до 12 либо от 12 до 15 лет, в зависимости от того, каковы были обстоятельства изнасилования.

№3. Наказание за понуждение к половому акту Предлагается строже наказывать и за понуждение к половому акту или действиям сексуального характера (статья 123 УК РК ). Речь идёт о случаях, когда жертву заставляют вступать в связь или совершать какие-то действия при помощи психологического давления или шантажа. По статье 123 предлагается лишать свободы сроком от 3 до 7 лет. В действующей редакции закона предусмотрено наказание в виде штрафа, исправительных работ либо ограничения свободы на срок до одного года, либо лишения свободы на тот же срок. Если преступление совершено в отношении несовершеннолетнего, предлагают наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 10 лет. Сейчас в законе в этом пункте указан штраф до 3 МРП, исправительные работы, ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

№4. Пожизненный срок для педофилов И за изнасилования, и за насильственные действия сексуального характера, и за растление (сексуальные действия без применения насилия) малолетних предлагают ввести пожизненное заключение. В действующем же законе для педофилов предусмотрен срок от 17 до 20 лет лишения свободы.

№5. Химическая кастрация педофилов Сейчас химическая кастрация применяется в зависимости от психического состояния преступника. В случае, если у педофила диагностировано ментальное расстройство и установлено, что он не может понести уголовную ответственность, в отношении него производится кастрация Разработчики законопроекта предлагают внедрить кастрацию ко всем лицам, совершившим преступление против половой неприкосновенности малолетних граждан, вне зависимости от их психического состояния.

№6. Более строгое наказание для родителей, опекунов и педагогов По данным МВД, 77% изнасилований детей в РК совершают их родственники и близкие. В законопроекте предлагается ужесточить наказание в отношении родителей, опекунов и педагогов, совершивших преступление сексуального характера в отношении детей. В действующей статье 120 УК РК ("Изнасилование") в случае, когда насилие совершено близкими или педагогами, им грозит тюремный срок от 12 до 17 лет. В новой редакции их предлагают лишать свободы на срок от 15 до 20 лет с пожизненным лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью.

№7. Наказание за растление малолетних родителями и опекунами Для родителей, опекунов и педагогов также планируют ужесточить наказание по статье 124 УК РК ("Развращение малолетних"). Предлагаемый срок наказания – от 7 до 12 лет. Сейчас это от 7 до 10 лет. За растление лиц, не достигших 14 лет, вместо срока от 7 до 12 лет взрослые могут получить от 10 до 15 лет лишения свободы. За половое сношение с несовершеннолетним родным и людям, ответственным за воспитание ребёнка (статья 122 УК РК), предлагают наказание от 7 до 12 лет лишения свободы (в действующей редакции это от 7 до 10 лет).

№8. Впервые появится статья "Сексуальное домогательство" В уголовном кодексе, возможно, появится принципиально новая статья "Сексуальное домогательство". В проекте домогательства описываются как: нежелательные сексуальные предложения;

требования об оказании сексуальных услуг и другие вербальные или физические действия сексуального свойства;

издевательство, нежелательное обещание вознаграждения в обмен на сексуальные услуги;

иные устные или физические (объятия, прикосновения) преследования сексуального характера. В качестве наказания за сексуальные домогательства предлагают ввести штрафы в размере до двухсот месячных расчётных показателей или же арест на срок до пятидесяти суток.

№9. Примирение сторон в деле о сексуальном насилии будет исключено Разработчики предлагают исключить статьи 120 и 121 УК РК из списка дел частно-публичных обвинений и перевести их в дела публичного обвинения. Это исключит возможность примирения сторон. Возбуждение уголовного дело по этим статьям в этом случае будет возможно даже без жалобы потерпевшей стороны.