denfostr Re: «Мог ли я, давая личные гарантии, замышлять невозврат... #19





(Пользователи) Сообщений: 87

Регистрация: 26.12.16 (Пользователи) Отправлено: - 17:11 Мне кажется, что чел не поделился с хозяевами жизни или заворовался, что одно и тоде. Я уже писал, что мне таких не жалко. Он своей компашкой в 90-тые отжимал за долги в неурожайные годы технику у сельчан, спекулировал на гсм. Так, что пусть и его семейку потрясут, хотя... С таким адвокатом ничего и никогда серъезного никому не бывало. Вон, акима выпустили и ничего им всем этой шайке не было. Зато к примеру не с воздуха же берутся замки и виллы в военном городке, в красном партизане и гольф клубы закрытые... Сами подумайте, если бы не воровали модно было столько честным трудом заработать?