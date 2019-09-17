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≡ «Мог ли я, давая личные гарантии, замышлять невозврат кредита?» - Василий Розинов		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Мог ли я, давая личные гарантии, замышлять невозврат кредита?» - Василий Розинов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36781
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.09.19 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В суде № 2 Костаная начался процесс по делу основателя группы компаний «Иволга». По версии обвинения, Розинов давал указания директорам хлебоприемных предприятий, аффилированных с ТОО, выпускать и вносить в реестр фиктивные зерновые расписки.
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§ Ваш земляк
Re: «Мог ли я, давая личные гарантии, замышлять невозврат...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2672
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 18.09.19 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Я тебе один секрет открою - у меня родственник ранее входил в пятёрку крупнейших экспортёров зерна в Кустанайской области.Так что всю эту кухню я знаю не понаслышке.И про вагоны,которые не достать под отгрузку,и про соляру в"счёт будущего урожая",и про то,кто и как зерном занимался.
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§ olegggon
«Мог ли я, давая личные гарантии, замышлять невозврат кредита?» - Василий Розинов
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1014
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 18.09.19 - 23:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
помню,раньше,в 90-ые, процент отката за получение кредита до пятидесяти процентов доходил.


Да, и были "лыжники", на которых вешали кредиты и они " вставали на лыжи ", сваливали в Россию. Кого-то находили, кого-то нет. Тогда инфляция была бешеная, можно было взять на кредит несколько 99-ых и через полгода продать их, весь кредит вернуть и ещё столько же наварить.
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§ Ваш земляк
Re: «Мог ли я, давая личные гарантии, замышлять невозврат...
Ваш земляк


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Сообщений: 2672
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 18.09.19 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
можно было взять на кредит несколько 99-ых и через полгода продать их

Вот только надо было ещё суметь пригнать их в Казахстан из Тольятти.Сколько их таких попало и пропало на "Пекинке",так в России называют трассу М-5.
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§ unrepeatable
«Мог ли я, давая личные гарантии, замышлять невозврат кредита?» - Василий Розинов
unrepeatable


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Сообщений: 61
Регистрация: 11.06.18
Отправлено: 19.09.19 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
точно) и вправду все таки и выглядит. Любой исход событий, все равно народ не устроит .... а правду мы так и не узнаем...
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§ denfostr
Re: «Мог ли я, давая личные гарантии, замышлять невозврат...
denfostr


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Сообщений: 87
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 22.09.19 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне кажется, что чел не поделился с хозяевами жизни или заворовался, что одно и тоде. Я уже писал, что мне таких не жалко. Он своей компашкой в 90-тые отжимал за долги в неурожайные годы технику у сельчан, спекулировал на гсм. Так, что пусть и его семейку потрясут, хотя... С таким адвокатом ничего и никогда серъезного никому не бывало. Вон, акима выпустили и ничего им всем этой шайке не было. Зато к примеру не с воздуха же берутся замки и виллы в военном городке, в красном партизане и гольф клубы закрытые... Сами подумайте, если бы не воровали модно было столько честным трудом заработать?
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