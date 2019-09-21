

В Алматы не менее 25 человек задержаны в районе Желтоксан – Толе би, за квартал до площади Астана, где планировался митинг. К этому моменту четыре автозака, полностью заполненные задержанными, отъехали с места событий.



В последние пять дней, перед митингами, к



30 человек, по данным правозащитников подвергнуты административному аресту на срок от 5 до 15 суток.