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≡ В Алматы и столице полиция начала задержания направляющихся на акции протеста		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Алматы и столице полиция начала задержания направляющихся на акции протеста
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36779
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.09.19 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Алматы не менее 25 человек задержаны в районе Желтоксан – Толе би, за квартал до площади Астана, где планировался митинг. К этому моменту четыре автозака, полностью заполненные задержанными, отъехали с места событий.
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§ abaika95
Re: В Алматы и столице полиция начала задержания направляющихся...
abaika95


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Сообщений: 547
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.09.19 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ай с каждым разом все жиже и жиже, скоро вообще по 3 человека будут выходить лишь бы выйти)

Хорошая погода блин на юге, не то что у нас(
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§ abaika95
Re: В Алматы и столице полиция начала задержания направляющихся...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 547
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.09.19 - 15:06
Комментарий удален модератором.
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§ alex_60
В Алматы и столице полиция начала задержания направляющихся на акции протеста
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5008
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.09.19 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не понял, а что они натворили.
За что их задержали то.
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* drakon
Re: В Алматы и столице полиция начала задержания направляющихся...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17367
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.09.19 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

В Алматы не менее 25 человек задержаны в районе Желтоксан – Толе би, за квартал до площади Астана, где планировался митинг. К этому моменту четыре автозака, полностью заполненные задержанными, отъехали с места событий.

4 автозака это не менее 100 человек.
Которые ещё и до митинга не дошди... :lol: :-o Цитата:

В последние пять дней, перед митингами, к

Цитата:

30 человек, по данным правозащитников подвергнуты административному аресту на срок от 5 до 15 суток.

Алекс, я тоже спрашиваю, за что?... :lol: :-o
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§ Butch
В Алматы и столице полиция начала задержания направляющихся на акции протеста
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 132
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 21.09.19 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ошиблись наверное господа полицейские. Сказано же ясно - митинги будут разрешены тчк. "Верую ибо абсурдно"
;-)
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§ electro
В Алматы и столице полиция начала задержания направляющихся на акции протеста
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 51
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 21.09.19 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon: спрашиваю, за что?...
за компанию... :-x
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§ Сталкер
Re: В Алматы и столице полиция начала задержания направляющихся...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 43
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 22.09.19 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что-то слабовато... Недовольных существующим положением дел, вроде бы, должно быть куда больше. А по сему, количество активно протестующего населения не отображает реально существующее количество протестно или оппозиционно настроенного электората. Ибо запугали.
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§ elektron
В Алматы и столице полиция начала задержания направляющихся на акции протеста
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3564
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 22.09.19 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот это круто, Голливуд тихо курит в сторонке! :lol:
Идёшь так себе идёшь, никого не трогаешь, а тут бац и Вы задержаны, идёте на митинг. 8-)
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