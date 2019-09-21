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В Алматы и столице полиция начала задержания направляющихся на акции протеста
vlast.kz
21 сентября 2019, 14:32 | Происшествия
В Алматы и столице идут задержания групп протестующих, прибывающих в места, где планировалось провести митинги, сообщает Vласть.
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Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: Это брусчатка? Покрытие на фотографии с котом.
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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Эх, Нур-Султан, воюет с народом. А у нас более "приземлёные" дела. Вот кот у кого то - пропал. c.radikal.ru Нашедшему 150€, вознаграждение... :lol: :oops: :-P
В Алматы и столице полиция начала задержания направляющихся на акции протеста
drakon: спрашиваю, за что... за компанию... :-x
В Алматы и столице полиция начала задержания направляющихся на акции протеста
Ошиблись наверное господа полицейские. Сказано же ясно - митинги будут разрешены тчк. "Верую ибо абсурдно" ;-)