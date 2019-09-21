В Алматы и столице идут задержания групп протестующих, прибывающих в места, где планировалось провести митинги, сообщает Vласть .

В Алматы не менее 25 человек задержаны в районе Желтоксан – Толе би, за квартал до площади Астана, где планировался митинг. К этому моменту четыре автозака, полностью заполненные задержанными, отъехали с места событий.

Движение по площади Астана перекрыто, его направляют вниз и вверх по проспекту Абылай хана.

В столице задержано до 15 человек, прибывших к торговому дому «Есиль».

В обоих городах в местах событий отмечаются перебои с интернетом.

В последние пять дней, перед митингами, к которым призывало объявленное судом экстремистским движение ДВК, по всей стране было задержано свыше 50 активистов различных организаций и движений, не менее 30 человек, по данным правозащитников подвергнуты административному аресту на срок от 5 до 15 суток. Последнюю крупную акцию ДВК провело 6 июля, тогда в Алматы и столице было задержано свыше сотни людей.