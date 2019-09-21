Форум
Butch
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: Это брусчатка? Покрытие на фотографии с котом.
21.09.19 17:55
Butch
Николай ВОРОНИН: Шума много, был бы результат
Товарищ Воронин по-моему ошибается. "Хабар" даже немного и скромничает описывая прелесть нашей жизни. Как раз таки на основании количества магазинов, салонов как-бы красоты и официантов.
21.09.19 17:50
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Эх, Нур-Султан, воюет с народом. А у нас более "приземлёные" дела. Вот кот у кого то - пропал. c.radikal.ru Нашедшему 150€, вознаграждение... :lol: :oops: :-P
21.09.19 17:31
electro
В Алматы и столице полиция начала задержания направляющихся на акции протеста
drakon: спрашиваю, за что... за компанию... :-x
21.09.19 17:21
Butch
В Алматы и столице полиция начала задержания направляющихся на акции протеста
Ошиблись наверное господа полицейские. Сказано же ясно - митинги будут разрешены тчк. "Верую ибо абсурдно" ;-)
21.09.19 17:18
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

В Алматы и столице полиция начала задержания направляющихся на акции протеста

vlast.kz

21 сентября 2019, 14:32 |  Происшествия

В Алматы и столице идут задержания групп протестующих, прибывающих в места, где планировалось провести митинги, сообщает Vласть.

В Алматы не менее 25 человек задержаны в районе Желтоксан – Толе би, за квартал до площади Астана, где планировался митинг. К этому моменту четыре автозака, полностью заполненные задержанными, отъехали с места событий.

Движение по площади Астана перекрыто, его направляют вниз и вверх по проспекту Абылай хана.

В столице задержано до 15 человек, прибывших к торговому дому «Есиль».

 

В обоих городах в местах событий отмечаются перебои с интернетом.

В последние пять дней, перед митингами, к которым призывало объявленное судом экстремистским движение ДВК, по всей стране было задержано свыше 50 активистов различных организаций и движений, не менее 30 человек, по данным правозащитников подвергнуты административному аресту на срок от 5 до 15 суток. Последнюю крупную акцию ДВК провело 6 июля, тогда в Алматы и столице было задержано свыше сотни людей.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
21.09.19 14:12 Скончался аким Карасуского райна Алмабек Шамшиев
21.09.19 11:15 Закон о статусе педагога: новые меры поддержки потребуют увеличения расходов на 1,2 трлн тенге
21.09.19 09:16 Полиэтиленовые пакеты в Казахстане станут платными. Это должно снизить вред окружающей среде
21.09.19 07:47 Николай ВОРОНИН: Шума много, был бы результат
20.09.19 19:06 Памятник погибшим сотрудникам полиции открыли в Костанайском районе
20.09.19 17:29 Аграрии собрали втрое меньше зерна, чем планировалось. МСХ пытается удержать цену на хлеб
20.09.19 16:48 УБОП вернут в Казахстане
20.09.19 16:34 Кто вошел в Совет сенаторов Казахстана
20.09.19 16:16 В ближайшие три дня в Костанайской области будет дождливо и ветрено
20.09.19 15:50 Руководителя отдела земельных отношений Костанайского района подозревают в получении взятки

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ abaika95
Re: В Алматы и столице полиция начала задержания направляющихся...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 547
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.09.19 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ай с каждым разом все жиже и жиже, скоро вообще по 3 человека будут выходить лишь бы выйти)

Хорошая погода блин на юге, не то что у нас(
Профайл

§ abaika95
Re: В Алматы и столице полиция начала задержания направляющихся...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 547
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.09.19 - 15:06
Комментарий удален модератором.
Профайл

* alex_60
В Алматы и столице полиция начала задержания направляющихся на акции протеста
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5001
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.09.19 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не понял, а что они натворили.
За что их задержали то.
Профайл

* drakon
Re: В Алматы и столице полиция начала задержания направляющихся...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17364
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.09.19 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

В Алматы не менее 25 человек задержаны в районе Желтоксан – Толе би, за квартал до площади Астана, где планировался митинг. К этому моменту четыре автозака, полностью заполненные задержанными, отъехали с места событий.

4 автозака это не менее 100 человек.
Которые ещё и до митинга не дошди... :lol: :-o Цитата:

В последние пять дней, перед митингами, к

Цитата:

30 человек, по данным правозащитников подвергнуты административному аресту на срок от 5 до 15 суток.

Алекс, я тоже спрашиваю, за что?... :lol: :-o
Профайл

§ Butch
В Алматы и столице полиция начала задержания направляющихся на акции протеста
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 132
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 21.09.19 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ошиблись наверное господа полицейские. Сказано же ясно - митинги будут разрешены тчк. "Верую ибо абсурдно"
;-)
Профайл

§ electro
В Алматы и столице полиция начала задержания направляющихся на акции протеста
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 51
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 21.09.19 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon: спрашиваю, за что?...
за компанию... :-x
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Премьер-министр РК 13 сентября назначил своим советником Габидуллу Абдрахимова, который 30 июля был освобожден Администрацией президента РК от должности акима Шымкента с формулировкой «кредит доверия исчерпан». Что произошло за полтора месяца?
Габидулла Абдрахимов открыл у руководства страны новую кредитную линию.
Премьер-министр решил, что экс-аким больше не будет подрывать авторитет власти.
Харизматичного чиновника решили держать поближе, чтобы не ушел в оппозицию.
Ничего. Продолжается процесс распределения чиновников между центрами силы.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 117
Пользователей: 2
Всего: 119

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх