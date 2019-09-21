abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #2600





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Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 16:18 Цитата- // Абайка даже превосходит тебя. До сих пор не освоил цитирование форумчан. Использует цитаты//



Хех) вы Таноми давече сетовали на то что мол бОрзому Абайке много внимания уделяют ветераны форумных посиделок) не достоин..



А сами вот опять ни к месту упоминаете мое имя) у вас какойто пунктик на счет меня?) или просто такая тактика сьесть ни сьем но понаткусываю?)