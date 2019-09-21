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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1016
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 21.09.19 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Ух ты! Я эффективная культура-мультура:)



Да! И у тебя есть последователи!
Абайка даже превосходит тебя. До сих пор не освоил цитирование форумчан. Использует цитаты, не указав автора. Вот, не является ли это нарушением авторских прав?

Дружище, не обижайся, если чем-то задела - я любя! :-) :-P
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3563
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.09.19 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
До сих пор не освоил цитирование форумчан.

Министрам можно и так. :-)
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 132
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 21.09.19 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Своего рода. Да, вот так.

Alex, прошу, не поймите превратно и позвольте дать совет. Приобретите уже определитель грибов
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5005
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.09.19 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Приобретите уже определитель грибов


Давно пользуетесь?. И как, помогает?
Какой фирмы посоветуте, с учётом вашего опыта?
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 547
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.09.19 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // Абайка даже превосходит тебя. До сих пор не освоил цитирование форумчан. Использует цитаты//

Хех) вы Таноми давече сетовали на то что мол бОрзому Абайке много внимания уделяют ветераны форумных посиделок) не достоин..

А сами вот опять ни к месту упоминаете мое имя) у вас какойто пунктик на счет меня?) или просто такая тактика сьесть ни сьем но понаткусываю?)
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1016
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 21.09.19 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А сами вот опять ни к месту



Как раз к месту!К культур-мультур! Маленькая месть! 8-)
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1016
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 21.09.19 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
alex_60


Давно замечено, что Вам становится плохо, когда у других всё хорошо!
Сочувствую Дракону, ему больше всех достаётся подковырок
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5005
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.09.19 - 08:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Столько восклицательных знаков, да ещё на ночь. Культур-мультур однако.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5005
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.09.19 - 08:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Сочувствую Дракону

Ему не надо сочуствовать.
Я ему жизненный тонус поднимаю.
Полезно для здоровья в его возрасте.
И он это знает.

[Исправлено: alex_60, 22.09.2019 - 08:15]
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