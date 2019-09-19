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§ NG.kz
«Перед угрозой банкротства отрасли»
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36776
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.09.19 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недавно в деловой прессе появилась информация о том, что несколько казахстанских мукомольных предприятий перенесли свои производства в Узбекистан. Свершилось то, о чем переработчики зерна предупреждали давно. Условия для работы дома сформировались такие, что выгоднее казахстанское зерно молоть в соседней стране. А ведь речь идет об отрасли с очень высоким экспортным потенциалом. Об этом алогичном перекосе, о текущем моменте в отрасли и возможностях изменить ситуацию разговор с основателем компании «Казак Уны», членом международной ассоциации мельников IAOM Кумаром КОЗЫБАЕВЫМ.
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§ arman_kst
Re: «Перед угрозой банкротства отрасли»
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 346
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 19.09.19 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно можно ограничивать, потом даже тарифы на провоз по территории Казахстана выше сделать на зерно, если будут из России везти. Чтобы мука из Казахстана была конкурентоспособная
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§ юля елиссева
Re: «Перед угрозой банкротства отрасли»
юля елиссева


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Сообщений: 1258
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 19.09.19 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не потому ли нынче мельники начали руководить газетами и спонсируют обделку домов в Кустанае пенопластом?
А насчет качества зерна, это вообще никакой роли не играет. Правильно сказал рассказчик - смолотят даже пятый класс. Стоит лишь добавить улучшителей.
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§ pro100tak
Re: «Перед угрозой банкротства отрасли»
pro100tak


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Сообщений: 393
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 22.09.19 - 03:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Человек говорит дельные вещи - сразу видно профи в своем деле. Можно делать муку из почти любой пшеницы и для разных целей. Для производства хлеба нужна определенная пшеница не ниже разного рода параметров. Раньше РФ закупала у нас тысячами тонн пшеницу с высокой клейковиной (протеином, глютеном и пр.), для улучшения хлебопекарных свойств своей пшеницы. Потом они эту проблему решили, построив у себя 6-7 заводов по производству СПК (сухой пшеничной клейковины) из своей же низкопротеиновой пшеницы. И, добавляя СПК в муку, не пригодную для хлебопечения, избавились от этой проблемы. А стоило ли нам выход на Каспий делать, когда Иран, по-моему, решил свои главные проблемы с зерном? У РФ есть Новороссийск и др.порты для отгрузки по морю. Мы в эти же порты гоним свое высококлассное зерно, если появляются хорошие контракты. С некоторых пор у нас такое зерно стали забирать узбеки, о чем и говорит Козыбаев. Еще и ЮКО, там они же. А где тогда наше производство, наша добавленная стоимость? Особенно вопросы актуальны с учетом того, что Китай переобует народ с риса на хлеб - так намного дешевле. У них сейчас там госпрограмма работает. Pro100 так же не перестроишь культуру питания, систему потребления и переработки (ЖКТ). А Китай - это же совсем уже другая весовая категория по рынку потребления. Хотя они вовсю сейчас стараются нас же у нас же опередить, паша землю, построив мельницы и вывозя отсюда уже свою муку. Хорошо, что землю им не даем. А то бы у нас даже мельницы закрыли, которые хоть что-то производят-перерабатывают.
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