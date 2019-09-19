pro100tak Re: «Перед угрозой банкротства отрасли» #3





(Пользователи) Сообщений: 393

Регистрация: 31.07.14 (Пользователи) Отправлено: - 03:27 Человек говорит дельные вещи - сразу видно профи в своем деле. Можно делать муку из почти любой пшеницы и для разных целей. Для производства хлеба нужна определенная пшеница не ниже разного рода параметров. Раньше РФ закупала у нас тысячами тонн пшеницу с высокой клейковиной (протеином, глютеном и пр.), для улучшения хлебопекарных свойств своей пшеницы. Потом они эту проблему решили, построив у себя 6-7 заводов по производству СПК (сухой пшеничной клейковины) из своей же низкопротеиновой пшеницы. И, добавляя СПК в муку, не пригодную для хлебопечения, избавились от этой проблемы. А стоило ли нам выход на Каспий делать, когда Иран, по-моему, решил свои главные проблемы с зерном? У РФ есть Новороссийск и др.порты для отгрузки по морю. Мы в эти же порты гоним свое высококлассное зерно, если появляются хорошие контракты. С некоторых пор у нас такое зерно стали забирать узбеки, о чем и говорит Козыбаев. Еще и ЮКО, там они же. А где тогда наше производство, наша добавленная стоимость? Особенно вопросы актуальны с учетом того, что Китай переобует народ с риса на хлеб - так намного дешевле. У них сейчас там госпрограмма работает. Pro100 так же не перестроишь культуру питания, систему потребления и переработки (ЖКТ). А Китай - это же совсем уже другая весовая категория по рынку потребления. Хотя они вовсю сейчас стараются нас же у нас же опередить, паша землю, построив мельницы и вывозя отсюда уже свою муку. Хорошо, что землю им не даем. А то бы у нас даже мельницы закрыли, которые хоть что-то производят-перерабатывают.