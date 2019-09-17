maxsaf Re: 40 ударов ножом: бывший сотрудник акимата Костаная... #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3280

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:39 Представляю, сидит он такой на работе, в теплом кабинете, схемы мутит, остатки мозга напрягаются - как бы в денежный поток вклиниться, а ему тут говорят: "Казахский учить не хотят, дело слабо движется, надо бы что-то предпринять для популяризации". На что он конечно же культурно отвечает просьбой отстать с вопросами языка и популизации, пока не пришло новое финансирование, потому что предыдущие поступления уже все освоены в полном обьеме.