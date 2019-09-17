40 ударов ножом: бывший сотрудник акимата Костаная подозревается в убийстве гражданской жены

37-летнюю Кымбат Ибраеву убили 4 августа в п. Заречный, в квартире, которую она снимала вместе с тремя детьми, 5-ти, 7-ми и 8-ми лет, и их отцом - 43-летним Айдыном Абдиным. В 2015 году Абдин был осужден за мошенничество с квартирами, до этого он работал специалистом отдела культуры и развития языков акимата Костаная.

Фото из архива "НГ"

Опеку над детьми сейчас оформляет старшая сестра Кымбат Гульсара НУРГАЛИЕВА, проживающая в частном доме в п. Заречный. На днях она обратилась в редакцию «НГ», потому что боится за судьбу детей.

- Боюсь, потому что Абдин - бывший сотрудник акимата, у него остались связи и он уже один раз отсидел за мошенничество с квартирами, - рассказала Нургалиева. - Причем лишил квартиры даже мою сестренку. Жили они с самого начала плохо, он ее иногда бил, запугивал, шантажировал детьми. Уйти от него она боялась.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА

По словам Гульсары Нургалевой, Кымбат и Айдын познакомились в 2010 году. Жили в квартире Кымбат, доставшейся ей от матери. Через какое-то время Абдин занял большую сумму денег у знакомого, якобы для занятия бизнесом, в залог оставил квартиру, доверенность на которую ему выписала гражданская жена. В итоге - ни бизнеса, ни квартиры, которую пришлось отдать за неуплату долга.

Кымбат Ибраева / Фото из архива Гульсары Нургалевой

- Мы пытались вернуть квартиру, но все было бесполезно, - рассказала Гульсара. - Сестра несколько раз пыталась уйти от Абдина, ночевала у меня с детьми в доме в Заречном, но он приходил, угрожал. Один раз даже на меня набросился и чуть не задушил, я написала заявление в полицию, но там так и не отреагировали. Правда, после этого, когда мы после очередной его выходки набирали 102, он тут же убегал.

Но возвращался, уговаривал гражданскую жену «все начать сначала». Пара с детьми жила на съемных квартирах, которые содержала в основном Кымбат, работавшая на двух-трех работах. В 2015 году семья случайно узнала, что Абдину грозит срок за мошенничество с квартирами.

- Сестра с детьми жила у меня после очередной их ссоры, поэтому к нам пришли представители антикорруцпионной службы и рассказали о том, что он разыскивается, - вспоминает Гульсара.

Судебный процесс над Айдыном Абдиным начался в мае 2015 года и был довольно громким. Он обвинялся по ст. 190 ч. 3 п. 1 УК РК (мошенничество), а конкретно в том, что брал с людей деньги за помощь в получении квартир по государственной программе «Доступное жилье». Деньги, по его словам, предназначались для взяток должностным лицам акимата Костаная за ускоренное получение квартир. Озвученная в суде сумма денежных средств, которые Абдин успел взять у потерпевших, составляла более 6 млн тенге.

Главное судебное разбирательство по делу в отношении Абдина, назначенное на 5 мая 2015 года, было сорвано, потому что подсудимый зашел в зал суда, отметился у пристава, а потом скрылся. В связи с чем судья вынесла постановление о замене подписки о невыезде на меру пресечения в виде ареста.

Сотрудникам департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции пришлось сутками дежурить в тех местах, где он мог появиться. Задержать Абдина удалось только 25 мая. В зал суда его доставили в наручниках. Тогда он признался, что скрывался у родственников в Аркалыке и в других местах, а также успел оставить в залог продавцу цветов свое удостоверение личности. В ходе судебного процесса Абдин частично признал вину и все время ссылался на то, что у него на иждивении шестеро малолетних детей.

- Трое детей у него от первого брака, - пояснила «НГ» Гульсара Нургалиева, - И трое уже было у моей сестры, с которой он официально зарегистрирован не был, но отцовство признал. Кстати, именно в это время он просил сестру отказаться от детей, чтобы быть единственным родителем. Видимо, хотел получить отсрочку в суде. Сестра, естественно, не согласилась...

16 июня 2015 года Айдына Абдина признали виновным в мошенничестве и приговорили к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима с конфискацией имущества. В начале 2018 года он уже находился в колонии-поселения Костаная, регулярно приходил к детям, общался с ними, брал на прогулки.

- Приходил ко мне, в этот дом, потому что Кымбат с детьми жила у меня, - сообщила Нургалиева. - В сентябре 2018 года окончательно освободился по УДО. Тогда снова пошли разговоры о том, чтобы жить вместе с Кымбат. Они то съезжались, то разъезжались, в последнее время жили в съемной квартире по ул. Молодежной.

В доме № 5 по ул. Молодежной, в квартире № 15 в начале августа и произошла трагедия. В этот день Кымбат окончательно заявила гражданскому мужу, что уходит от него, и поехала собирать вещи. Ключи должна была передать хозяину квартиры Вадиму Хаваеву.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА

- Мы договорились, что как только она соберет вещи, позвонит нам и мы ее заберем на машине, - рассказала сестра убитой. - Она долго не звонила, ее телефон не отвечал, тогда мы поехали на ул. Молодежную, где возле дома уже была полиция. Позже соседи нам рассказали, что в квартиру пришел хозяин. Дверь была открыта, он зашел и увидел мою сестру на диване, всю в крови... В морге нам сказали, что ей нанесли 40 ударов ножом...

Айдын Абдин сидел в коридоре, тоже в крови. По словам соседей, из дома его выносили на носилках, прикрытого простыней, которая была в крови. Абдин сначала попал в больницу, а потом в СИЗО, где находится по сей день.

- Женщина была очень хорошая, работящая, содержала его, а он только на такси разъезжал! - рассказал «НГ» 13 сентября житель дома № 5 по ул. Молодежной Василий БЕЛЯЕВ. - Уедет и через пару часов уже дома сидит. Опять уезжает, возвращается. Причем таксистам не платил, поэтому они несколько раз чуть морду ему не били! А он все детьми прикрывался...

Фото Николая СОЛОВЬЕВА

В целом пара жила тихо, по словам соседей, скандалов на людях не устраивала. Проблемой всегда было взять с них деньги за уборку подъезда.

Хозяин квартиры Вадим Хаваев пояснил «НГ», что проходит по делу свидетелем, поэтому не может разглашать никаких подробностей этого дела.

- Мы хотим только одного - чтобы Абдин не ушел от ответственности! - несколько раз заявила корреспондентам «НГ» Гульсара Нургалиева.- Сестренку уже не вернешь, но детям еще жить и жить. Когда он лежал в больнице, на телефоны детей кто-то звонил и молчал. Мы думаем, что это он. Мы все напуганы, поэтому хотим, чтобы общественность знала об этом деле и чтобы оно было на особом контроле.

По словам Гульсары Нургалиевой, родственники обратились к уполномоченной по правам ребенка в РК Аружан Саин, которая пообещала следить за ходом этого дела.

Судебное разбирательство в отношении Айдына Абдин должно начаться к октябре этого года.