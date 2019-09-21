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≡ Полиэтиленовые пакеты в Казахстане станут платными. Это должно снизить вред окружающей среде		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Полиэтиленовые пакеты в Казахстане станут платными. Это должно снизить вред окружающей среде
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36772
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.09.19 - 09:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Также Министерство экологии, геологии и природных ресурсов займётся вопросами введения утилизационного сбора для производителей и импортёров пластиковых упаковок и, возможно, запрета на продажу полиэтиленовых пакетов после 2025 года.
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* maxsaf
Re: Полиэтиленовые пакеты в Казахстане станут платными. Это...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3278
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.09.19 - 09:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
15 000 000 × 0.05 = 750 000
750 000 × 365 = 273 750 000 тенге в год.
Эх, если бы эти деньги на экологию пошли...
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