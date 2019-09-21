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arman_kst
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Да у них такая же ситуация как с курсом тенге и ценами на нефть. Рекордный урожай зерна или засуха - итог один, подорожание хлеба.
21.09.19 11:50
Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52: Вот, почему не наоборот? Потому что при тесных контактах более эффективная культура вытесняет менее эффективную. Вывод надеюсь очевиден ;-)
21.09.19 11:15
alex_60
Полиэтиленовые пакеты в Казахстане станут платными. Это должно снизить вред окружающей среде
А факту это все фигня. Очередной выхлоп. Работу работают. Пакеты уже года четыре платные. В Костанае. У меня кстати ещё те, бесплатные лежат Для употребления.
21.09.19 10:51
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
Сегодня как пишут опасно ходить В синих футболках. И с пакетами на которых чай Симба.
21.09.19 10:33
alex_60
Полиэтиленовые пакеты в Казахстане станут платными. Это должно снизить вред окружающей среде
Ничего страшного, со своими пакетами будут ходить. Покупатели.
21.09.19 10:29
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Полиэтиленовые пакеты в Казахстане станут платными. Это должно снизить вред окружающей среде

informburo.kz

21 сентября 2019, 09:16 |  Государство

В Казахстане начнут постепенно отказываться от полиэтиленовых пакетов, сообщает informburo.kz. По плану розничные торговые сети должны сделать пакеты плотностью менее 20 микрон – привычные "маечки" – платными для покупателей. Также Министерство экологии, геологии и природных ресурсов займётся вопросами введения утилизационного сбора для производителей и импортёров пластиковых упаковок и, возможно, запрета на продажу полиэтиленовых пакетов после 2025 года.

 

Фото с сайта informburo.kz

Поэтапным сокращением оборота такой тары в стране будут заниматься Минэкологии вместе с Национальной палатой предпринимателей и Ассоциацией экологических организаций Казахстана. Для этого стороны 20 сентября подписали соответствующий меморандум.

"На территории страны формируются более 5 млн тонн твёрдо-бытовых отходов в год, из них не менее 11-15% пластмассы, в первую очередь это полиэтиленовые пакеты. Они подлежат захоронению, их разложение занимает сотни лет. Проработав данный вопрос с общественностью и НПП, мы решили подписать меморандум, по которому будет вводиться поэтапное ограничение на реализацию полиэтиленовых пакетов", – отметил министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев.

По словам главы Минэкологии, предполагается, что в магазинах пакеты будут продавать покупателям, а не выдавать бесплатно, как это зачастую происходит сейчас. Мировой опыт, подчеркнул Магзум Мирзагалиев, показывает, что при таких подходах потребление пластика может снизиться на 30%. Сейчас ежедневный оборот полиэтиленовых пакетов в Казахстане составляет 15 млн штук.

Всего меры по постепенному отказу от полиэтиленовой тары можно свести к следующему:

  • отказ от бесплатной реализации полиэтиленовых пакетов с информированием населения об их вреде;
  • введение расширенных обязательств производителей и импортёров полиэтиленовых пакетов – утилизационного сбора;
  • введение полного запрета на реализацию полиэтиленовых пакетов с 2025 года.

"Отказ от пакетов носит добровольный характер, но направлен на защиту окружающей среды. (…) Надеемся, что сети магазинов подключатся к нашей акции", – заметил Магзум Мирзагалиев.

Как стало известно в ходе мероприятия крупные сети – Magnum, Kenmart, Small и Анвар – уже готовы приступить к реализации инициативы.

По введению утилизационного сбора и полного запрета на продажу полиэтиленовых пакетов Минэкологии пока только начинает вырабатывать позицию.

"После того как поймём, насколько (запланированные сейчас. – Авт.) мероприятия оправдают ожидания, будем принимать решение", – подчеркнул Мирзагалиев.

Помимо введения цены для пакетов стороны меморандума будут продвигать альтернативные виды упаковок – так называемые биопакеты, которые безопасны для окружающей среды. Делать это будут информационной поддержкой и стимулированием производств.

"На сегодня говорить о полном запрете пакетов преждевременно, потому что пока у нас нет достойной альтернативы. У нас есть производители, которые выпускают биоразлагаемые пакеты, но полностью весь рынок они закрыть не могут", – сказал министр экологии.

Главная причина низкой популярности биопакетов – в их стоимости. При цене полиэтиленового пакета в 5 тенге его полностью биоразлагаемый аналог из кукурузного крахмала будет стоить 30 тенге. На кассе в магазине цена становится ещё выше.

Тем временем сейчас в более чем 40 странах мира внедрили разные запреты на оборот полиэтиленовых пакетов. В Германии, Дании, Чехии и Узбекистане их запрещено выдавать в магазинах бесплатно, а в США, Китае, Италии, Австралии, Пакистане, Грузии и Кении введён полный запрет на их использование, продажу, производство и импорт.
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Комментарии к новости
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§ maxsaf
Re: Полиэтиленовые пакеты в Казахстане станут платными. Это...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3278
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.09.19 - 09:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
15 000 000 × 0.05 = 750 000
750 000 × 365 = 273 750 000 тенге в год.
Эх, если бы эти деньги на экологию пошли...
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§ alex_60
Re: Полиэтиленовые пакеты в Казахстане станут платными. Это...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4998
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.09.19 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ничего страшного, со своими пакетами будут ходить. Покупатели.
Профайл

§ alex_60
Re: Полиэтиленовые пакеты в Казахстане станут платными. Это...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4998
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.09.19 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А факту это все фигня.
Очередной выхлоп. Работу работают.
Пакеты уже года четыре платные.
В Костанае.
У меня кстати ещё те, бесплатные лежат
Для употребления.
Профайл

* Тот самый
Re: Полиэтиленовые пакеты в Казахстане станут платными. Это...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 180
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 21.09.19 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Ничего страшного, со своими пакетами будут ходить. Покупатели.


Лет 20 назад так и было. Пакеты были плотными, с припаянными ручками. Их использовали по много раз, старшеклассники даже в школу с ними ходили ))) А до этого авоськи верёвочные и сумки тканевые.

Большинство проблем экологии из-за одноразовых изделий типа пакетов, одноразовой посуды, упаковок, бутылок и тары, китайских/корейских машин со сроком службы в 10 лет.
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