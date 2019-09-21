Полиэтиленовые пакеты в Казахстане станут платными. Это должно снизить вред окружающей среде

В Казахстане начнут постепенно отказываться от полиэтиленовых пакетов, сообщает informburo.kz. По плану розничные торговые сети должны сделать пакеты плотностью менее 20 микрон – привычные "маечки" – платными для покупателей. Также Министерство экологии, геологии и природных ресурсов займётся вопросами введения утилизационного сбора для производителей и импортёров пластиковых упаковок и, возможно, запрета на продажу полиэтиленовых пакетов после 2025 года.

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Поэтапным сокращением оборота такой тары в стране будут заниматься Минэкологии вместе с Национальной палатой предпринимателей и Ассоциацией экологических организаций Казахстана. Для этого стороны 20 сентября подписали соответствующий меморандум.

"На территории страны формируются более 5 млн тонн твёрдо-бытовых отходов в год, из них не менее 11-15% пластмассы, в первую очередь это полиэтиленовые пакеты. Они подлежат захоронению, их разложение занимает сотни лет. Проработав данный вопрос с общественностью и НПП, мы решили подписать меморандум, по которому будет вводиться поэтапное ограничение на реализацию полиэтиленовых пакетов", – отметил министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев.

По словам главы Минэкологии, предполагается, что в магазинах пакеты будут продавать покупателям, а не выдавать бесплатно, как это зачастую происходит сейчас. Мировой опыт, подчеркнул Магзум Мирзагалиев, показывает, что при таких подходах потребление пластика может снизиться на 30%. Сейчас ежедневный оборот полиэтиленовых пакетов в Казахстане составляет 15 млн штук.

Всего меры по постепенному отказу от полиэтиленовой тары можно свести к следующему:

отказ от бесплатной реализации полиэтиленовых пакетов с информированием населения об их вреде;

введение расширенных обязательств производителей и импортёров полиэтиленовых пакетов – утилизационного сбора;

введение полного запрета на реализацию полиэтиленовых пакетов с 2025 года.

"Отказ от пакетов носит добровольный характер, но направлен на защиту окружающей среды. (…) Надеемся, что сети магазинов подключатся к нашей акции", – заметил Магзум Мирзагалиев.

Как стало известно в ходе мероприятия крупные сети – Magnum, Kenmart, Small и Анвар – уже готовы приступить к реализации инициативы.

По введению утилизационного сбора и полного запрета на продажу полиэтиленовых пакетов Минэкологии пока только начинает вырабатывать позицию.

"После того как поймём, насколько (запланированные сейчас. – Авт.) мероприятия оправдают ожидания, будем принимать решение", – подчеркнул Мирзагалиев.

Помимо введения цены для пакетов стороны меморандума будут продвигать альтернативные виды упаковок – так называемые биопакеты, которые безопасны для окружающей среды. Делать это будут информационной поддержкой и стимулированием производств.

"На сегодня говорить о полном запрете пакетов преждевременно, потому что пока у нас нет достойной альтернативы. У нас есть производители, которые выпускают биоразлагаемые пакеты, но полностью весь рынок они закрыть не могут", – сказал министр экологии.

Главная причина низкой популярности биопакетов – в их стоимости. При цене полиэтиленового пакета в 5 тенге его полностью биоразлагаемый аналог из кукурузного крахмала будет стоить 30 тенге. На кассе в магазине цена становится ещё выше.

Тем временем сейчас в более чем 40 странах мира внедрили разные запреты на оборот полиэтиленовых пакетов. В Германии, Дании, Чехии и Узбекистане их запрещено выдавать в магазинах бесплатно, а в США, Китае, Италии, Австралии, Пакистане, Грузии и Кении введён полный запрет на их использование, продажу, производство и импорт.