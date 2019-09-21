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§ NG.kz
Памятник погибшим сотрудникам полиции открыли в Костанайском районе
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36772
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.09.19 - 02:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За годы независимости в Казахстане погибли 2 664 полицейских, 785 из них - при задержании преступников. В числе погибших - 42 сотрудника органов внутренних дел Костанайской области. До конца года памятники будут открыты во всех отделениях полиции.
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§ Сыкымы
Re: Памятник погибшим сотрудникам полиции открыли в Костанайском...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 985
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 21.09.19 - 02:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
памяти Юрия Семина, который погиб при исполнении служебных обязанностей. Трагедия случилась 11 сентября 1973 года...

Сколько ходил/ездил по этой улице ... Ездил и раньше, а ходить начал с 1991-го, тогда и узнал, что это - улица имени Сёмина, и всё думал - в честь кого она названа?
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