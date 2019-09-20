Памятник погибшим сотрудникам полиции открыли в Костанайском районе
Право открытия памятника, установленного сегодня, 20 сентября, в п. Затобольск, представили акиму Костанайского района Виктору РАДЧЕНКО и заместителю начальника департамента полиции Костанайской области Ардаку ЫНТЫКБАЕВУ.
– Сегодня мы восстанавливаем связь времен, ведь память о прошлом это наши дела в настоящем, - сказал на церемонии открытия Ардак Ынтыкбаев. - Это наглядный пример всеобщего уважения и патриотического воспитания молодого поколения. Этот памятник стал свидетельством нашей безграничной благодарности отважным сотрудникам, чьи имена будут помнить всегда.
Виктор Радченко отметил, что это очень важное событие для всего района, в строительстве памятника приняли участие меценаты, неравнодушные люди, полицейские.
- Это свидетельство верности присяге, беззаветного служения своей стране, - отметил ветеран органов внутренних дел, председатель Совета ветеранов ДП Костанайской области Амангельды УМЕРБАЕВ.
К памятнику возложили цветы, погибших вспомнили поимённо, их память почтили минутой молчания.
В этот же день сотрудники полиции провели ежегодный легкоатлетический пробег памяти Юрия Семина, который погиб при исполнении служебных обязанностей. Трагедия случилась 11 сентября 1973 года. В тот день Юрия Семина направили на дорожно-транспортное происшествие. Он стал проводить осмотр места происшествия, в это время пьяный водитель на грузовике совершил наезд на милиционера. Семину было всего 28 лет, у него остались двое детей.
Первое место в пробеге заняли сотрудники управления полиции Рудного, второе - УП Житикаринского района, третье - УП Лисаковска.
Фото пресс-службы ДП Костанайской области
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