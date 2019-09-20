Форум
Dron
Аграрии собрали втрое меньше зерна, чем планировалось. МСХ пытается удержать цену на хлеб
Если Казахстан экспортирует эти самые 7 тонн в те самые 50 стран, то получится 140 кг на страну. Совсем не густо ;-) :lol: [Исправлено: Dron, 20.09.2019 - 23:25]
20.09.19 23:24
Сыкымы
Минфин начал оповещать казахстанцев о налогах и долгах посредством SMS
Весь "прикол" в том, что я приходил в налоговую на Мауленова в июле по поводу "из ниоткуда" взявшейся пени за прошлые годы. С этим разобрались, дословно было сказано...
20.09.19 23:23
elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52: И на солнце бывают пятна.. И пусть тот кто без греха - ошибки! Первый бросит в меня камень - укажет на ошибку. (тире преднамеренно) Все мы люди и ничто человеческое не может быть...
20.09.19 23:06
Сыкымы
Минфин начал оповещать казахстанцев о налогах и долгах посредством SMS
alex_60: каких налогах? Пока что, об имущественном и земельном, но я - только "физик", ипэшкам, мож, и о других налогах "напоминалочки" пришли в приложении от...
20.09.19 23:00
таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron "Ну вот у дракона заразились? А ещё недавно ему в укор ставили, что он "чёрточки" использует" Возможно, я допустила ошибку, руководствуясь правилом:"Тире ставится,...
20.09.19 22:52
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Памятник погибшим сотрудникам полиции открыли в Костанайском районе

20 сентября 2019, 19:06 |  Государство

Право открытия памятника, установленного сегодня, 20 сентября, в п. Затобольск, представили акиму Костанайского района Виктору РАДЧЕНКО и заместителю начальника департамента полиции Костанайской области Ардаку ЫНТЫКБАЕВУ.  

 

– Сегодня мы восстанавливаем связь времен, ведь память о прошлом это наши дела в настоящем, - сказал на церемонии открытия Ардак Ынтыкбаев. - Это наглядный пример всеобщего уважения и патриотического воспитания молодого поколения. Этот памятник стал свидетельством нашей безграничной благодарности отважным  сотрудникам, чьи имена будут помнить всегда.

Виктор Радченко отметил, что это очень важное событие для всего района, в строительстве памятника приняли участие меценаты, неравнодушные люди, полицейские. 

- Это свидетельство верности присяге, беззаветного служения  своей  стране, - отметил ветеран органов внутренних дел, председатель Совета ветеранов ДП Костанайской области Амангельды УМЕРБАЕВ

К памятнику возложили цветы, погибших вспомнили поимённо, их память почтили минутой молчания.

Как сообщает пресс-служба ДП Костанайской области, до конца 2019 года во всех отделах полиции будут открыты памятники сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга. За годы независимости в Казахстане погибли 2 664 полицейских, 785 из них - при задержании преступников. В числе погибших - 42 сотрудника органов внутренних дел Костанайской области. В Костанайском районе 2 сотрудника погибли, защищая безопасность граждан. 

В этот же день сотрудники полиции провели ежегодный легкоатлетический пробег памяти Юрия Семина, который погиб при исполнении служебных обязанностей. Трагедия случилась 11 сентября 1973 года. В тот день Юрия Семина направили на дорожно-транспортное происшествие. Он стал проводить осмотр места происшествия, в это время пьяный водитель на грузовике совершил наезд на милиционера. Семину было всего 28 лет, у него остались двое детей. 

Первое место в пробеге заняли сотрудники управления полиции Рудного, второе - УП Житикаринского района, третье - УП Лисаковска. 

Фото пресс-службы ДП Костанайской области
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
20.09.19 17:29 Аграрии собрали втрое меньше зерна, чем планировалось. МСХ пытается удержать цену на хлеб
20.09.19 16:48 УБОП вернут в Казахстане
20.09.19 16:34 Кто вошел в Совет сенаторов Казахстана
20.09.19 16:16 В ближайшие три дня в Костанайской области будет дождливо и ветрено
20.09.19 15:50 Руководителя отдела земельных отношений Костанайского района подозревают в получении взятки
20.09.19 14:26 Никто не позволит выплачивать кредиты из пособий - ЖССБ
20.09.19 14:01 Ушедшего по грибы пенсионера нашли полицейские в Костанайской области
20.09.19 13:52 Водитель ГАЗели пострадал после столкновения с КамАЗом в Костанайской области
20.09.19 13:39 Работу полиции будут оценивать по новым критериям
20.09.19 13:00 На покупку 70 квартир для медработников и многодетных малоимущих в 2019 году дополнительно выделили деньги из бюджета Костанайской области

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Премьер-министр РК 13 сентября назначил своим советником Габидуллу Абдрахимова, который 30 июля был освобожден Администрацией президента РК от должности акима Шымкента с формулировкой «кредит доверия исчерпан». Что произошло за полтора месяца?
Габидулла Абдрахимов открыл у руководства страны новую кредитную линию.
Премьер-министр решил, что экс-аким больше не будет подрывать авторитет власти.
Харизматичного чиновника решили держать поближе, чтобы не ушел в оппозицию.
Ничего. Продолжается процесс распределения чиновников между центрами силы.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 101
Пользователей: 0
Всего: 101

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх