Памятник погибшим сотрудникам полиции открыли в Костанайском районе

Право открытия памятника, установленного сегодня, 20 сентября, в п. Затобольск, представили акиму Костанайского района Виктору РАДЧЕНКО и заместителю начальника департамента полиции Костанайской области Ардаку ЫНТЫКБАЕВУ.

– Сегодня мы восстанавливаем связь времен, ведь память о прошлом это наши дела в настоящем, - сказал на церемонии открытия Ардак Ынтыкбаев. - Это наглядный пример всеобщего уважения и патриотического воспитания молодого поколения. Этот памятник стал свидетельством нашей безграничной благодарности отважным сотрудникам, чьи имена будут помнить всегда.

Виктор Радченко отметил, что это очень важное событие для всего района, в строительстве памятника приняли участие меценаты, неравнодушные люди, полицейские.

- Это свидетельство верности присяге, беззаветного служения своей стране, - отметил ветеран органов внутренних дел, председатель Совета ветеранов ДП Костанайской области Амангельды УМЕРБАЕВ.

К памятнику возложили цветы, погибших вспомнили поимённо, их память почтили минутой молчания.

Как сообщает пресс-служба ДП Костанайской области, до конца 2019 года во всех отделах полиции будут открыты памятники сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга. За годы независимости в Казахстане погибли 2 664 полицейских, 785 из них - при задержании преступников. В числе погибших - 42 сотрудника органов внутренних дел Костанайской области. В Костанайском районе 2 сотрудника погибли, защищая безопасность граждан.

В этот же день сотрудники полиции провели ежегодный легкоатлетический пробег памяти Юрия Семина, который погиб при исполнении служебных обязанностей. Трагедия случилась 11 сентября 1973 года. В тот день Юрия Семина направили на дорожно-транспортное происшествие. Он стал проводить осмотр места происшествия, в это время пьяный водитель на грузовике совершил наезд на милиционера. Семину было всего 28 лет, у него остались двое детей.

Первое место в пробеге заняли сотрудники управления полиции Рудного, второе - УП Житикаринского района, третье - УП Лисаковска.

Фото пресс-службы ДП Костанайской области