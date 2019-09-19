Цитата: drakon:

Где это - написано, что бесплатное?...



а у тебя своего жилья нет. вот ведь как.

и нечего по наследству передать.

как и у многих уехавших в Германию.

молодые да, берут кредиты лет на тридцать,

будет жилье в собственности,

а вот кто постарше ,как правило все на сьемных.

кто в 80-е уехал, там другая история.



[Исправлено: alex_60, 20.09.2019 - 11:51]