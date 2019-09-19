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≡ Многодетные собрались возле Дома министерств в Нур-Султане		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Многодетные собрались возле Дома министерств в Нур-Султане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36770
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.09.19 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Многодетные матери вышли на митинг с требованием предоставить им жилье в Нур-Султане. Женщины собирались 18 и 19 сентября у здания Дома министерств. Часть из них перекрыла дорожное движение по проспекту Мангилик Ел.
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§ Букет счастья
Многодетные собрались возле Дома министерств в Нур-Султане
Букет счастья


(Пользователи)
Сообщений: 24
Регистрация: 13.09.18
Отправлено: 20.09.19 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а я думала что для матери в приоритете счастье и благополучие детей :-(
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§ drakon
Re: Многодетные собрались возле Дома министерств в Нур-Султане
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17360
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.09.19 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
для того чтобы получить бесплатное жильё

Где это - написано, что бесплатное?... :lol: :oops: :-o
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§ alex_60
Многодетные собрались возле Дома министерств в Нур-Султане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4994
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.09.19 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Где это - написано, что бесплатное?...


а у тебя своего жилья нет. вот ведь как.
и нечего по наследству передать.
как и у многих уехавших в Германию.
молодые да, берут кредиты лет на тридцать,
будет жилье в собственности,
а вот кто постарше ,как правило все на сьемных.
кто в 80-е уехал, там другая история.

[Исправлено: alex_60, 20.09.2019 - 11:51]
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§ лимон
Многодетные собрались возле Дома министерств в Нур-Султане
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1044
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 20.09.19 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Где это - написано, что бесплатное?


упс, льготного
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§ drakon
Многодетные собрались возле Дома министерств в Нур-Султане
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17360
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.09.19 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а у тебя своего жилья нет.

А зачем оно - мне?
Чтобы до самой смерти-
кредиты - выплачивать?... :lol: :oops: :-P
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§ alex_60
Многодетные собрались возле Дома министерств в Нур-Султане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4994
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.09.19 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А зачем оно - мне? Чтобы до самой смерти- кредиты - выплачивать?.


да, зачем тебе, пусть внучка выплачивает кредиты.
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§ Victor Yang
Многодетные собрались возле Дома министерств в Нур-Султане
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11970
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 20.09.19 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Букет счастья:
а я думала что для матери в приоритете счастье и благополучие детей

Если бы он так думали - они не были бы многодетными без нормального дохода и жилья.
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§ drakon
Многодетные собрались возле Дома министерств в Нур-Султане
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17360
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.09.19 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
да, зачем тебе, пусть внучка выплачивает кредиты

Хотелось бы - посмотреть,
когда твои внуки-студенты,
будут кредиты - выплачивать... :lol: :oops: :-P
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§ alex_60
Многодетные собрались возле Дома министерств в Нур-Султане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4994
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.09.19 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Хотелось бы - посмотреть, когда твои внуки-студенты, будут кредиты - выплачивать..


мои получат квартиры от деда с бабкой и родителей.
зачем им кредиты.

[Исправлено: alex_60, 20.09.2019 - 12:15]
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§ Сыкымы
Re: Многодетные собрались возле Дома министерств в Нур-Султане
Сыкымы


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Сообщений: 985
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 21.09.19 - 00:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Значит - врут

Говорят, в Германии, чтобы иметь право хотя бы на минимальный социал, - нужно получить статус "безработного" или "малоимущего". Врут, наверное...
У вас, ведь, всем обратившимся в бундес-акимат, без разбору, сходу социал назначают и квартиры халявные раздают, и работу высокоплачиваемую дают...и никто не митингует. Это не то, что у нас, в отсталом Казахстане... :-( :-( :-(
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