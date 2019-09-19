Многодетные собрались возле Дома министерств в Нур-Султане

Многодетные матери вышли на митинг с требованием предоставить им жилье в Нур-Султане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Кадры из видео

Женщины собирались 18 и 19 сентября у здания Дома министерств. Часть из них перекрыла дорожное движение по проспекту Мангилик Ел.

Около 30 женщин собрались около Министерства труда и социальной защиты населения. Видео их выступления появилось в Сети.

В акимате Нур-Султана сообщили, что женщины требуют предоставить им жилье.

"Касательно незаконных протестов и митингов, организованных многодетными матерями. Их требования нам ясны. Неоднократно они были на приеме у руководства города. Требование одно - выделение жилья. Многие требуют, даже не состояв в очереди на жилье. Предоставление жилья осуществляется строго по закону. Есть действующие требования. В первую очередь нужно встать в очередь. А выходить таким образом на пикеты и митинги и требовать жилье - это полностью незаконно", - заявил Рахманберди.

Фото предоставлено пресс-службой акимата Нур-Султана

Акимат Нур-Султана, по его словам, принимает все меры по решению проблем социально незащищенных слоев населения.

"Есть определенные лица, фамилии назвать не можем. Они призывают других для решения своих личных проблем. Эти люди (вышедшие на митинг 18 и 19 сентября. - Прим.) уже были у нас на приеме. Они по ряду причин сегодня не могут получить жилье. Кто-то не стоит в очереди, кто-то имеет бизнес, еще какие-то социальные блага. Зная это, они идут на такие деструктивные меры", - сказал глава управления.

Он заявил, что женщинам, вышедшим на митинг, ранее были предложены все возможные социальные программы, в том числе переезд в Экибастуз и СКО с предоставлением жилья и трудоустройством по программе "Енбек". Но акимат так и не смог договориться с ними.

Фото предоставлено пресс-службой акимата Нур-Султана

В акимате заверили, что принимаются все меры по решению социальных проблем жителей города: строится арендное жилье, недавно руководством города был презентован большой центр поддержки института семьи, который предоставляет порядка 70 различных услуг для граждан.