Форум
alex_60
Многодетные собрались возле Дома министерств в Нур-Султане
Бездетные тоже должны выйти. И требовать денег. Детей нет, содержать некому, Дайте денег.
19.09.19 18:55
maxsaf
Сдерживать рост тарифа на тепло при помощи альтернативной энергетики будут в Костанае
USB-скамейка v2.0 :lol: Можно отчитаться в республику, что область успешно освоила все виды альтернативной энергии ))
19.09.19 18:54
alex_60
Многодетные собрались возле Дома министерств в Нур-Султане
Деньгами бы требовали.налом. По сто миллионов. В долларах. Чего мелочиться.
19.09.19 18:49
drakon
«Терра» больше не «инкогнита»
юля елиссева: Где фото мяса? Где фото мяса в разрезе, Придётся теперь Доре, приглашать подругу и раскошелиться на 20 000 тенге... :lol: ;-)
19.09.19 18:35
Серый волк
Сдерживать рост тарифа на тепло при помощи альтернативной энергетики будут в Костанае
Представляете сколько потербляет город горячей воды и телповой энергии? И какого диаметра трубы магистральных теплотрасс выходят из котельных? Теперь посмотрите на тонюсеньки трубки которыми...
19.09.19 17:46
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Многодетные собрались возле Дома министерств в Нур-Султане

19 сентября 2019, 17:18 |  Происшествия

Многодетные матери вышли на митинг с требованием предоставить им жилье в Нур-Султане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Кадры из видео

Женщины собирались 18 и 19 сентября у здания Дома министерств. Часть из них перекрыла дорожное движение по проспекту Мангилик Ел.

Около 30 женщин собрались около Министерства труда и социальной защиты населения. Видео их выступления появилось в Сети.

В акимате Нур-Султана сообщили, что женщины требуют предоставить им жилье.

"Касательно незаконных протестов и митингов, организованных многодетными матерями. Их требования нам ясны. Неоднократно они были на приеме у руководства города. Требование одно - выделение жилья. Многие требуют, даже не состояв в очереди на жилье. Предоставление жилья осуществляется строго по закону. Есть действующие требования. В первую очередь нужно встать в очередь. А выходить таким образом на пикеты и митинги и требовать жилье - это полностью незаконно", - заявил Рахманберди.

Фото предоставлено пресс-службой акимата Нур-Султана

Акимат Нур-Султана, по его словам, принимает все меры по решению проблем социально незащищенных слоев населения.

"Есть определенные лица, фамилии назвать не можем. Они призывают других для решения своих личных проблем. Эти люди (вышедшие на митинг 18 и 19 сентября. - Прим.) уже были у нас на приеме. Они по ряду причин сегодня не могут получить жилье. Кто-то не стоит в очереди, кто-то имеет бизнес, еще какие-то социальные блага. Зная это, они идут на такие деструктивные меры", - сказал глава управления.

Он заявил, что женщинам, вышедшим на митинг, ранее были предложены все возможные социальные программы, в том числе переезд в Экибастуз и СКО с предоставлением жилья и трудоустройством по программе "Енбек". Но акимат так и не смог договориться с ними.

Фото предоставлено пресс-службой акимата Нур-Султана

В акимате заверили, что принимаются все меры по решению социальных проблем жителей города: строится арендное жилье, недавно руководством города был презентован большой центр поддержки института семьи, который предоставляет порядка 70 различных услуг для граждан.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
19.09.19 16:52 Аблязов боится - Генпрокуратура
19.09.19 16:00 «КНБ и спецпрокуратура меня обманули» - по делу о «крышевании» наркоторговли в Житикаре допросили ключевого свидетеля
19.09.19 15:04 Бесплатные секции для школьников предложила Балиева
19.09.19 14:24 Прикреплять к поликлиникам в Казахстане будут при помощи ЭЦП
19.09.19 13:52 Сдерживать рост тарифа на тепло при помощи альтернативной энергетики будут в Костанае
19.09.19 13:32 Школьный базар на ул. Дулатова в Костанае больше размещать не будут
19.09.19 11:16 Казахстан обошел Узбекистан, Россию и Кубу по количеству боксеров в полуфинале ЧМ-2019
19.09.19 10:46 Серик Бектурганов: «Разговоры об очередном переносе ОСМС - бессмысленная провокация»
19.09.19 09:51 Мужчину с советским паспортом вызволили из 30-летнего трудового рабства в Казахстане
19.09.19 09:11 Тимур ГАФУРОВ: Соловей и муха

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ abaika95
Re: Многодетные собрались возле Дома министерств в Нур-Султане
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 537
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.09.19 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // в том числе переезд в Экибастуз и СКО с предоставлением жилья и трудоустройством по программе "Енбек//

Зачем в СКО еще и с работой если можно "вымитинговать" себе хату в столице) а прописку не проверили у них? они все проживают в Нуре? если даже в очереди на жилье не стоят) а вообще интересная тенденция, почему инвалиды не "выходят"? Сироты? Малоимущие? почему именно многодетные?) какой-то дядька на них ставку сделал?)
Профайл

§ alex_60
Re: Многодетные собрались возле Дома министерств в Нур-Султане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4969
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.09.19 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Деньгами бы требовали.налом.
По сто миллионов.
В долларах.
Чего мелочиться.
Профайл

§ alex_60
Многодетные собрались возле Дома министерств в Нур-Султане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4969
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.09.19 - 18:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бездетные тоже должны выйти.
И требовать денег.
Детей нет, содержать некому,
Дайте денег.
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Премьер-министр РК 13 сентября назначил своим советником Габидуллу Абдрахимова, который 30 июля был освобожден Администрацией президента РК от должности акима Шымкента с формулировкой «кредит доверия исчерпан». Что произошло за полтора месяца?
Габидулла Абдрахимов открыл у руководства страны новую кредитную линию.
Премьер-министр решил, что экс-аким больше не будет подрывать авторитет власти.
Харизматичного чиновника решили держать поближе, чтобы не ушел в оппозицию.
Ничего. Продолжается процесс распределения чиновников между центрами силы.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 137
Пользователей: 1
Всего: 138

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх