/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Аграрии собрали втрое меньше зерна, чем планировалось. МСХ пытается удержать цену на хлеб		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Аграрии собрали втрое меньше зерна, чем планировалось. МСХ пытается удержать цену на хлеб
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36769
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.09.19 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане может подорожать хлеб, урожай зерновых в этом году снизился на 15%. Об этом сообщил первый вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров. Летом на урожайность повлияла засуха, теперь уборочным работам мешает дождь.
Читать новость

§ Yorik
Re: Аграрии собрали втрое меньше зерна, чем планировалось. МСХ...
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 678
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 20.09.19 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
7 тонн продукции собираются экспортировать

Серьезный экспортный объем :-)
Профайл

§ alex_60
Re: Аграрии собрали втрое меньше зерна, чем планировалось. МСХ...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4994
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.09.19 - 19:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:


Да, маловато.
Один камаз зерна без прицепа.
Профайл

§ Dron
Аграрии собрали втрое меньше зерна, чем планировалось. МСХ пытается удержать цену на хлеб
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 506
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 20.09.19 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если Казахстан экспортирует эти самые 7 тонн в те самые 50 стран, то получится 140 кг на страну. Совсем не густо ;-) :lol:

[Исправлено: Dron, 20.09.2019 - 23:25]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 19
Зарегистрированные пользователи: Добринцофф

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 75
Пользователей: 1
Всего: 76

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх