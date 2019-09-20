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Аграрии собрали втрое меньше зерна, чем планировалось. МСХ пытается удержать цену на хлеб
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лимон
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Аграрии собрали втрое меньше зерна, чем планировалось. МСХ пытается удержать цену на хлеб

20 сентября 2019, 17:29 |  Государство

Летом на урожайность повлияла засуха, теперь уборочным работам мешает дождь, передает Informburo.kz.

Фото из архива "НГ"

В Казахстане может подорожать хлеб, урожай зерновых в этом году снизился на 15%, сообщил первый вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров.

В июле часть полей выгорела из-за жары. Засуха затронула восемь районов Костанайской области. Урожайность упала до 4-5 центнеров пшеницы с гектара. На многих пахотных землях снизилась плодородность почвы.

Правительство Казахстана надеется на урожай зерна в Северо-Казахстанской и Акмолинской областях для обеспечения страны и мучными изделиями. Проблему обсудили на выездном заседании Сената в Алматы.

"Этот год выдался очень сложным. Посевные работы и удобрение почвы начали вовремя, но урожай оказался не таким, как планировалось. Мы думали, что получим в три раза больше продукции. Однако по сравнению с прошлым годом объёмы зерна сократились на 15%. Сильно на это повлияла жара. Сейчас в северных регионах идут дожди, что мешает уборочным работам, мы собираем влажное зерно, это, конечно, влияет на качество продукта", – рассказал Айдарбек Сапаров.

По плану в Казахстане должны были собрать более 20 млн тонн зерна, сейчас собрали только 9,2 млн. Всё это может отразиться на конечной стоимость хлеба, но на сколько он подорожает, пока неизвестно.

"Продовольственная контрактная корпорация начала кампанию по закупке зерна, чтобы не допустить роста цен на хлеб. Покупают по 62 тысячи тенге за тонну, рассматривается вопрос увеличения объёма закупки. Ожидается, что цена хлеба останется в районе 75-78 тенге, сейчас сложно сказать, на сколько она поднимется. Потому что цены разные в каждом регионе. Крестьяне могут продавать муку по одной цене, а пекари могут её поднять. Мы, конечно, стараемся удержать цены в актуальном состоянии. Акиматы и Министерство торговли тоже должны нести ответственность за это", – прокомментирова первый вице-министр сельского хозяйства.

Министерство сельского хозяйства заверяет, что зерна будет достаточно для удовлетворения внутреннего спроса, 7 тонн продукции собираются экспортировать. На казахстанскую пшеницу существует постоянный спрос со стороны 50 зарубежных стран.
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§ Yorik
Re: Аграрии собрали втрое меньше зерна, чем планировалось. МСХ...
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 678
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 20.09.19 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
7 тонн продукции собираются экспортировать

Серьезный экспортный объем :-)
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