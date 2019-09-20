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§ NG.kz
Минфин начал оповещать казахстанцев о налогах и долгах посредством SMS
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36769
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.09.19 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 19 сентября Минфин начал рассылать плательщикам сообщения о сумме налога на автомобили, землю и имущество. Проект пока работает в пилотном режиме. Для того чтобы получать SMS о налогах и долгах, казахстанцам нужно зарегистрировать свой телефонный номер в базе.
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* Добринцофф
Re: Минфин начал оповещать казахстанцев о налогах и долгах...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6713
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 20.09.19 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этом году в первый раз пришло уведомление о налогах на "Каспий".
Очень удобно,сразу и оплатил.
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§ alex_60
Минфин начал оповещать казахстанцев о налогах и долгах посредством SMS
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4994
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.09.19 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
В этом году в первый раз пришло уведомление о налогах на "К


каких налогах?
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§ Сыкымы
Re: Минфин начал оповещать казахстанцев о налогах и долгах...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 984
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 20.09.19 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
каких налогах?

Пока что, об имущественном и земельном, но я - только "физик", ипэшкам, мож, и о других налогах "напоминалочки" пришли в приложении от "Каспи".
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§ Сыкымы
Re: Минфин начал оповещать казахстанцев о налогах и долгах...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 984
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 20.09.19 - 23:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Весь "прикол" в том, что я приходил в налоговую на Мауленова в июле по поводу "из ниоткуда" взявшейся пени за прошлые годы. С этим разобрались, дословно было сказано так:"ааа, снова этот недотёпа со второго этажа неправильно подсчитал по своей базе!" Потом посчитали налог на имущество и землю за 2018-й год - вышло 3 000 с чем-то. На днях приходит бумажное извещение из налоговой - на сумму 800 с копейками, а вчера пришло предложение в "Моих платежах" оплатить ровно ту же сумму (800 с копейками) в приложении от "Каспи" без "комиссии" и даже с бонусами. Теперь думаю - сколько платить...
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* Добринцофф
Минфин начал оповещать казахстанцев о налогах и долгах посредством SMS
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6713
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 21.09.19 - 01:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
каких налогах?

Налоги для физ.лиц.
Имущественный и земельный которые надо до 1 октября оплатить.
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