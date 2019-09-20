Сыкымы Re: Минфин начал оповещать казахстанцев о налогах и долгах... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 984

Регистрация: 26.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:23 Весь "прикол" в том, что я приходил в налоговую на Мауленова в июле по поводу "из ниоткуда" взявшейся пени за прошлые годы. С этим разобрались, дословно было сказано так:"ааа, снова этот недотёпа со второго этажа неправильно подсчитал по своей базе!" Потом посчитали налог на имущество и землю за 2018-й год - вышло 3 000 с чем-то. На днях приходит бумажное извещение из налоговой - на сумму 800 с копейками, а вчера пришло предложение в "Моих платежах" оплатить ровно ту же сумму (800 с копейками) в приложении от "Каспи" без "комиссии" и даже с бонусами. Теперь думаю - сколько платить...