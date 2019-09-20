Иллюстративное фото my.vomer.com.ua
"SMS-рассылку получат все налогоплательщики. Если произойдёт какой-то сбой, то мы совместно с сотовыми операторами будем корректировать и дальше дорабатывать этот процесс", – сказал официальный представитель Комитета госдоходов Минфина РК Алибек Абдилов.
Для того чтобы получать SMS о налогах и долгах, казахстанцам нужно зарегистрировать свой телефонный номер в базе. Сделать это возможно через портал электронного правительства. Там же можно проверить свои данные.
Отказаться от бумажных уведомлений чиновники РК решили по примеру Эстонии. Там не так давно перешли на электронный формат уплаты налогов. Это, уверены в Минфине, сэкономит бумагу и обеспечит гарантированную доставку информации, сообщает КТК.
В апреле 2019 года стала доступна оплата налога через SMS для самозанятых – абонентов KCell и Beeline. Для оплаты единого совокупного платежа необходимо отправить SMS на номер 5505. Комиссия составляет 100 тенге.
Как узнать свой долг по налогам?
По мне, так удобнее через егов. Там сразу оплатить можно с карточки (https://egov.kz/cms/ru/services/taxation/e_078)
Многодетные собрались возле Дома министерств в Нур-Султане
alex_60: да, зачем тебе, пусть внучка выплачивает кредиты Хотелось бы - посмотреть, когда твои внуки-студенты, будут кредиты - выплачивать... :lol: :oops: :-P
Многодетные собрались возле Дома министерств в Нур-Султане
Букет счастья: а я думала что для матери в приоритете счастье и благополучие детей Если бы он так думали - они не были бы многодетными без нормального дохода и жилья.
Как узнать свой долг по налогам?
Можно позвонить по телефонам: 28-17-01 и 28-18-32 Покажите мне счастливчика, который дозвонился пот ним. Первый всегда занят, второй - не отвечает. Пойду по ссылке...
Многодетные собрались возле Дома министерств в Нур-Султане
drakon: А зачем оно - мне? Чтобы до самой смерти- кредиты - выплачивать?. да, зачем тебе, пусть внучка выплачивает кредиты.