С 19 сентября Минфин в пилотном режиме начал рассылать плательщикам сообщения о сумме налога на автомобили, землю и имущество, передает Informburo.kz со ссылкой на КТК.

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"SMS-рассылку получат все налогоплательщики. Если произойдёт какой-то сбой, то мы совместно с сотовыми операторами будем корректировать и дальше дорабатывать этот процесс", – сказал официальный представитель Комитета госдоходов Минфина РК Алибек Абдилов.

Для того чтобы получать SMS о налогах и долгах, казахстанцам нужно зарегистрировать свой телефонный номер в базе. Сделать это возможно через портал электронного правительства. Там же можно проверить свои данные.

Отказаться от бумажных уведомлений чиновники РК решили по примеру Эстонии. Там не так давно перешли на электронный формат уплаты налогов. Это, уверены в Минфине, сэкономит бумагу и обеспечит гарантированную доставку информации, сообщает КТК.

В апреле 2019 года стала доступна оплата налога через SMS для самозанятых – абонентов KCell и Beeline. Для оплаты единого совокупного платежа необходимо отправить SMS на номер 5505. Комиссия составляет 100 тенге.