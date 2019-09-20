alex_60 Руководителя отдела земельных отношений Костанайского района подозревают в получении взятки #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4994

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:08 может "их" всех там надо перед назначением

на полгода садить,авансом так сказать,

чтобы почувствовали что да как,

а потом выпускать на работу.

в случае чего эти полгода потом засчитывать

как отбытую часть срока.



[Исправлено: alex_60, 20.09.2019 - 16:11]