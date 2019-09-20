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§ NG.kz
Кто вошел в Совет сенаторов Казахстана
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36769
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.09.19 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спикер Сената Дарига Назарбаева утвердила персональный состав Совета сенаторов. Список состоит из 50 бывших и действующих депутатов, среди них есть и костанайцы.
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* alex_60
Re: Кто вошел в Совет сенаторов Казахстана
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4990
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.09.19 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
даже не смешно.
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§ abaika95
Re: Кто вошел в Совет сенаторов Казахстана
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 542
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.09.19 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // Совет сенаторов при Сенате Парламента является консультативно-совещательным органом и образуется в целях выработки предложений действующими и бывшими депутатами, обмена опытом, проведения мероприятий, направленных на развитие парламентаризма//


Финансирование какое у этого органа ? Где будут заседать и размещаться?

Если все на добровольных началах, так пришли пообщались и разошлись то почему бы и нет)
Пусть обмениваются опытом продвигают парламентаризм, может что и путное выйдет)
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* alex_60
Кто вошел в Совет сенаторов Казахстана
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4990
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.09.19 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Ну что могут пенсионеры насоветовать.
У них и мозг не тот,и опыт прошлого века.
Ну тот же ж,местный, по городу выступает при переименованиях и подобных.
Свадебный генерал.
Так и этим уготована та же участь, к примеру, да надо бы Даригу наверх.
Ну или что им скажут.
Ну как не как не послушатся пенсионеров.
А ведь они только руки поднимали За,
За то что им скажут, когда в просиживали кресла в сенате.
Опыт есть.

[Исправлено: alex_60, 20.09.2019 - 19:13]
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