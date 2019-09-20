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Кто вошел в Совет сенаторов Казахстана

20 сентября 2019, 16:34 |  Государство

Спикер Сената Дарига Назарбаева утвердила персональный состав Совета сенаторов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Telegram-канал официального представителя по связям с общественностью Эльвиры Жургенбаевой.

Сенат Парламента РК. Фото ©Турар Казангапов

Список состоит из 50 бывших и действующих депутатов, среди них есть и костанайцы (выделены полужирным шрифтом).

1. Абайдильдин Талгатбек

2. Абдыкаримов Оралбай

3. Абыкаев Нуртай

4. Адырбеков Икрам

5. Айтаханов Куаныш

6. Айтимова Бырганым

7. Акылбай Серик

8. Алтынбаев Мухтар

9. Ахметов Адил

10. Ахметов Рашит

11. Байгелди Омирбек

12. Батталова Зауреш

13. Башмаков Анатолий

14. Бектурганов Серик

15. Бобров Владимир

16. Валиев Хусаин

17. Джаксыбеков Серик

18. Джалмагамбетова Светлана

19. Енсегенов Сарсенбай

20. Ергалиев Жабал

21. Ершов Сергей

22. Жалыбин Сергей

23. Жумабаев Ермек

24. Жумагулов Бакытжан

25. Ищанов Кайрат

26. Карагусова Гульжана

27. Касымов Гани

28. Киинов Ляззат

29. Ким Георгий

30. Копеев Мухамбет

31. Кузеков Асхат

32. Кулагин Сергей

33. Куставлетов Дулат

34. Кылышбаев Нурлан

35. Мамытбеков Едил

36. Мукашев Тулеубек

37. Мухамеджанов Толеген

38. Нигматулин Ерлан

39. Нургалиев Женис

40. Оразалин Нурлан

41. Плотников Сергей

42. Полторабатько Людмила

43. Рахманбердиев Орынбай

44. Редкокашин Владимир

45. Сагиндиков Елеусин

46. Султанов Ерик

47. Султанов Куаныш

48. Туткушев Бексултан

49. Федотова Зинаида

50. Цхай Юрий

Совет сенаторов при Сенате Парламента является консультативно-совещательным органом и образуется в целях выработки предложений действующими и бывшими депутатами, обмена опытом, проведения мероприятий, направленных на развитие парламентаризма.

Отметим, в мае Первому Президенту Нурсултану Назарбаеву присвоили статус почетного сенатора.
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: Кто вошел в Совет сенаторов Казахстана
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4988
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.09.19 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
даже не смешно.
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§ abaika95
Re: Кто вошел в Совет сенаторов Казахстана
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 542
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.09.19 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // Совет сенаторов при Сенате Парламента является консультативно-совещательным органом и образуется в целях выработки предложений действующими и бывшими депутатами, обмена опытом, проведения мероприятий, направленных на развитие парламентаризма//


Финансирование какое у этого органа ? Где будут заседать и размещаться?

Если все на добровольных началах, так пришли пообщались и разошлись то почему бы и нет)
Пусть обмениваются опытом продвигают парламентаризм, может что и путное выйдет)
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