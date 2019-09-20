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≡ Аграрии собрали втрое меньше зерна, чем планировалось. МСХ пытается удержать цену на хлеб		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аграрии собрали втрое меньше зерна, чем планировалось. МСХ пытается удержать цену на хлеб
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36769
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.09.19 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане может подорожать хлеб, урожай зерновых в этом году снизился на 15%. Об этом сообщил первый вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров. Летом на урожайность повлияла засуха, теперь уборочным работам мешает дождь.
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§ Yorik
Re: Аграрии собрали втрое меньше зерна, чем планировалось. МСХ...
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 678
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 20.09.19 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
7 тонн продукции собираются экспортировать

Серьезный экспортный объем :-)
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* alex_60
Re: Аграрии собрали втрое меньше зерна, чем планировалось. МСХ...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4990
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.09.19 - 19:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:


Да, маловато.
Один камаз зерна без прицепа.
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