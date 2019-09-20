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§ NG.kz
"Голову бы отвернул щенку". Лукашенко вмешался в школьный скандал
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36769
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.09.19 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Беларуси Александр Лукашенко лично восстановил на работе учительницу школы №  15 в Гомеле, уволенную после громкого скандала. 13 сентября белорусские СМИ опубликовали видео, снятое во время урока в четвертом классе той самой гомельской школы.
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§ Добринцофф
Re: "Голову бы отвернул щенку". Лукашенко вмешался в...
Добринцофф


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Сообщений: 6712
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 20.09.19 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо было всё таки партой по башке ему треснуть,может тогда учителя бы уважать начал.
Мы то же над училками издевались,а вот трудовика побаивались,тот особо не церемонился мог запросто подзатыльника влепить.
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§ лимон
Re: "Голову бы отвернул щенку". Лукашенко вмешался в...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1044
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 20.09.19 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хорошо "отворачивать" имея неприкосновенность

а так да, неуправляемые детишки, помню в школе учитель физики был, даже старшие классы у него сидели тихо как мышки, голос не повышал никогда, у одного нашего одноклассника в журнале возле фамилии была подпись учителя "свистун", за то что тот свистнул случайно в классе. после него был совсем молодой учитель-физик, так на его уроках самолетики летали, выходили без спроса, кидались тряпками ...
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§ Сабыр
Re: "Голову бы отвернул щенку". Лукашенко вмешался в...
Сабыр


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Сообщений: 233
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 20.09.19 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раньше учителей боготворили,а сейчас.. Кстати,а чем закончилась у нас история в 12 школе,когда яжпапа чуть не убил при детях физрука, кто в курсе? Сломали парня или как?
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§ таноми52
Re: "Голову бы отвернул щенку". Лукашенко вмешался в...
таноми52


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Сообщений: 1010
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 20.09.19 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Раньше учителей боготворили,



Боготворение учителей шло из ещё дореволюционного времени, когда была почти сплошная неграмотность. А когда все сплошь грамотны, а некоторые и превосходят своих учителей в каких-то дисциплинах, то истинного уважения удостаиваются только действительно Учителя.
Другое дело, воспитание родителями в детях культуры поведения, как в школе, так и в других общественных местах.
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§ Козлов я
Re: "Голову бы отвернул щенку". Лукашенко вмешался в...
Козлов я


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Сообщений: 414
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 20.09.19 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Маркс
"Голову бы отвернул щенку". Лукашенко вмешался в школьный скандал
Маркс


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Сообщений: 523
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 20.09.19 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
НГ:
Людмила Ивановна преподает в школе 35 лет.

Там у учительницы уже нервов никаких не осталось, могла бы и прибить ученика в расстроенных чувствах. У нас как-то Анна Ивановна, классная руководительница предпенсионного возраста, сбацала на уроке хук справа одному перцу за то, что он покурил на перемене и от него пованивало куревом. Разборки были, но все утрясли мирно, никому не хотелось огласки, ни ученику, ни преподу. Не знаю, курит сейчас этот бывший пацан или нет, но психологическую травму он точно получил.
Цитата:
НГ:
Она заявила, что школьник выражался нецензурными словами, "ржал как конь" и пытался поставить ей подножку.

Сейчас же сразу и не поймешь, что там вдруг с учеником стало твориться, то ли обкурился он травки на перемене, то ли перевозбудился от энергетика, то ли крыша поехала от компьютерных игр. А что делать учителю, если никакие педагогические методы не действуют? Нужно самой снимать на видео таких упырей, которые и сами не хотят учиться и другим мешают. Потом сдавать видео родителям и копию в полицию, чтобы те выписывали штрафы за нарушение общественного порядка. А родители пусть платят и воспитывают.
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§ Маркс
"Голову бы отвернул щенку". Лукашенко вмешался в школьный скандал
Маркс


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Сообщений: 523
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 20.09.19 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
А когда все сплошь грамотны, а некоторые и превосходят своих учителей в каких-то дисциплинах, то истинного уважения удостаиваются только действительно Учителя.

Да какое-там превосходство может быть над учителем, кроме как стоимостью смартфона? А если все знаешь, иди работай, не мешай учиться другим! И уважение к учителю должно быть не по делам его, а просто по месту его работы. Ну не будет же никто ставить подножку летчику в самолете, потому-что последний пока еще не успел завоевать уважения пассажиров. Или там экскурсовода в музее никто в трезвом уме и твердой памяти материть не будет, особенно по причине того, что экскурсовод хуже играет в "Варкрафт".

Сейчас уважение строится по принципу "успешности", умеешь крутиться, рубить капусту, толкаться и кусаться на пути к хлебному месту, значит будешь уважаемым в глазах молодых. А кто такой учитель? Затравленное, бесправное, мало получающее существо, пытающееся научить кого-то быть по жизни успешным. Это выглядит примерно так же, как толстый тренер по фитнесу, лохматый парикмахер, бедный банкир и пр. Какое же может быть доверие и уважение у молодых к профессии учителя, если само общество опустило ее ниже плинтуса? Правильно Батька заступился за учителей, пусть все знают, что учитель - это святое. Пусть теперь сто раз подумают, стоит ли рисковать своей головой, прежде чем трогать и донимать учителя.
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§ abaika95
"Голову бы отвернул щенку". Лукашенко вмешался в школьный скандал
abaika95


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Сообщений: 542
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.09.19 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // Боготворение учителей шло из ещё дореволюционного времени, когда была почти сплошная неграмотность. А когда все сплошь грамотны//

Больно грамотные все вокруг стали)) охото продолжить) удивительная поговорка, ярко отражает наш менталитет,политику и отношение власти к народу ) учитель это первый человек после родителей которого ребенок встречает и должен слушатся в своей жизни, при чем учитель это лицо государства и если он не внушает страх и благоговение и его не слушаются ученики то такому учителю лучше уволиться, в царской России, в Союзе это понимали и Лукашенко этой ой как понимает) дерзишь и не слушаешся учителя, а дальше что? плюешь в полицейского не подчиняешься закону, не уважаешь президента, выходишь на улицу с кучей таких же.....

А далее все мы знаем) придет новый учитель, которого ты станешь и будешь уважать, потомучто он будет с автоматом)
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§ Butch
Re: "Голову бы отвернул щенку". Лукашенко вмешался в...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 125
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 20.09.19 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как всегда ларчик открывается запросто, без философий и мудрости.
В царской России уважение к учителю (родителям, старшему по званию - нужное подчеркнуть) держалось на розгах. В советском союзе на ремнях и кулаках родителей.
Сопли жевать не нужно, и проблем не будет.
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§ таноми52
Re: "Голову бы отвернул щенку". Лукашенко вмешался в...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1010
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 20.09.19 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Нужно самой снимать на видео таких упырей, которые и сами не хотят учиться и другим мешают. Потом сдавать видео родителям и копию в полицию,



Это был бы прекрасный педагогический приём! Ещё и пригрозить, что видео может попасть в интернет. Новые времена, новые технические возможности - новые приёмы воздействия на учеников :-)


Цитата:
Маркс:
И уважение к учителю должно быть не по делам его, а просто по месту его работы. Ну не будет же никто ставить подножку летчику в самолете, потому-что последний пока еще не успел завоевать уважения пассажиров.



Тут, Маркс, не соглашусь. Летчик, экскурсовод - это всё временно. А учитель с учеником общаются достаточно долго. Тут и становится ясно, какая цена этому учителю. Если и знаний маловато, и подать материал легко и понятно, и проч. не может, и умом не блещет (а в силу перечисленных в теме причин именно большинство таких недотёп сейчас и оказываются в учителях), то какого уважения он заслуживает?
Вежливость по отношению к учителю, как и к людям вообще, и уважение - это разные вещи.
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§ лимон
"Голову бы отвернул щенку". Лукашенко вмешался в школьный скандал
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1044
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 20.09.19 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сейчас врач и учитель не защищен от таких "клиентов"
и да, от осинки не родятся апельсинки, возможно в семье "щенка" нездоровая атмосфера
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§ Маркс
"Голову бы отвернул щенку". Лукашенко вмешался в школьный скандал
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 523
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 20.09.19 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Вежливость по отношению к учителю, как и к людям вообще, и уважение - это разные вещи.

Ну объясните мне, за что будет ученик уважать учителя, если последний постоянно заставляет его учить, ставит оценки, будоражит, не дает спокойно играть в смартфон, общаться в соцсетях. Уважение к учителю придет гораздо позже, когда отучившийся балбес столкнется с реальной жизнью. Тут недаром ассоциировали учителей с родителями, а ведь даже родителей дети не всегда понимают и не проявляют должного уважения. Ведь родители тоже не дают спокойно существовать, заставляют что-то делать, ходить в школу, ничего не понимают.

С возрастом это проходит и только тогда дети начинают понимать, что родители хотели сделать для ребенка все как можно лучше. Как говорил Марк наш Твен: "Потерпите! Когда мне было четырнадцать лет, мой отец был так глуп, что я с трудом переносил его. Но когда мне исполнился двадцать один, я был изумлен тем, насколько этот старый человек поумнел".
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