"Голову бы отвернул щенку". Лукашенко вмешался в школьный скандал

Президент Беларуси Александр Лукашенко лично восстановил на работе учительницу школы № 15 в Гомеле, уволенную после громкого скандала, передает Tengrinews.kz со сслыкой на портал gp.by.

© Пресс-служба президента Беларуси

13 сентября белорусские СМИ опубликовали видео, снятое во время урока в четвертом классе той самой гомельской школы. В ролике педагог стоит над одним из учеников и говорит мальчику: "Я пойду в тюрьму, а тебе ... будет!" После смеха ребенка она отвечает: "Ой, смешно. Смешно, что на кладбище понесут? За то, что над учителем издевался". Позднее учительница называет четвероклассника "хамом" и возмущается, что он не давал ей вести урок.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику!

В тот же день в школе прошло экстренное родительское собрание. На нем глава управления образования Гомельского облисполкома Сергей Порошин объявил, что педагог уволена, а директор школы получила выговор.

Присутствовавшая на собрании учительница Людмила Четверткова извинилась перед родителями за свое поведение, но попросила их "поговорить с детьми".

Людмила Ивановна преподает в школе 35 лет. Она заявила, что школьник выражался нецензурными словами, "ржал как конь" и пытался поставить ей подножку.

Школа № 15 в Гомеле. © gp.by

18 сентября пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт сообщила "Комсомольской правде", что Лукашенко потребовал доклад о ситуации в гомельской школе и, изучив его, "отреагировал очень эмоционально и жестко - как глава государства и как педагог по специальности, работавший в школе".

На следующий день Лукашенко сам высказался про резонансный инцидент. "Поехали, устроили разборки, собрали снизу доверху начальников. Описались, что у них, видите ли, в социальных сетях разместили. А описавшись, взяли и наказали этого бедного учителя. Да я на месте этого учителя голову бы отвернул щенку какому-то", - цитирует главу государства БелТА.

"В телефонах сидят там… Неужели вы не понимаете, у вас же свои дети, что телефон и прочие гаджеты в школе - это не только отвлечение от занятий. Они перестают думать. Они же считать не умеют, таблицу умножения не знают, потому что открывает телефон и перемножает там. Или ищет ответы на вопросы. Неужели это нельзя понять. У меня сын президента ни разу телефон в школу не взял", - сказал Лукашенко.