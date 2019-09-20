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MedVed820607
Как узнать свой долг по налогам?
По мне, так удобнее через егов. Там сразу оплатить можно с карточки (https://egov.kz/cms/ru/services/taxation/e_078)
20.09.19 12:00
drakon
Многодетные собрались возле Дома министерств в Нур-Султане
alex_60: да, зачем тебе, пусть внучка выплачивает кредиты Хотелось бы - посмотреть, когда твои внуки-студенты, будут кредиты - выплачивать... :lol: :oops: :-P
20.09.19 11:56
Victor Yang
Многодетные собрались возле Дома министерств в Нур-Султане
Букет счастья: а я думала что для матери в приоритете счастье и благополучие детей Если бы он так думали - они не были бы многодетными без нормального дохода и жилья.
20.09.19 11:55
yudjin
Как узнать свой долг по налогам?
Можно позвонить по телефонам: 28-17-01 и 28-18-32 Покажите мне счастливчика, который дозвонился пот ним. Первый всегда занят, второй - не отвечает. Пойду по ссылке...
20.09.19 11:53
alex_60
Многодетные собрались возле Дома министерств в Нур-Султане
drakon: А зачем оно - мне? Чтобы до самой смерти- кредиты - выплачивать?. да, зачем тебе, пусть внучка выплачивает кредиты.
20.09.19 11:52
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"Голову бы отвернул щенку". Лукашенко вмешался в школьный скандал

20 сентября 2019, 09:56 |  Общество

Президент Беларуси Александр Лукашенко лично восстановил на работе учительницу школы №  15 в Гомеле, уволенную после громкого скандала, передает Tengrinews.kz со сслыкой на портал gp.by. 

© Пресс-служба президента Беларуси

13 сентября белорусские СМИ опубликовали видео, снятое во время урока в четвертом классе той самой гомельской школы. В ролике педагог стоит над одним из учеников и говорит мальчику: "Я пойду в тюрьму, а тебе ... будет!" После смеха ребенка она отвечает: "Ой, смешно. Смешно, что на кладбище понесут? За то, что над учителем издевался". Позднее учительница называет четвероклассника "хамом" и возмущается, что он не давал ей вести урок.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику! 

В тот же день в школе прошло экстренное родительское собрание. На нем глава управления образования Гомельского облисполкома Сергей Порошин объявил, что педагог уволена, а директор школы получила выговор.

Присутствовавшая на собрании учительница Людмила Четверткова извинилась перед родителями за свое поведение, но попросила их "поговорить с детьми". 

Людмила Ивановна преподает в школе 35 лет. Она заявила, что школьник выражался нецензурными словами, "ржал как конь" и пытался поставить ей подножку. 

Школа № 15 в Гомеле. © gp.by

18 сентября пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт сообщила "Комсомольской правде", что Лукашенко потребовал доклад о ситуации в гомельской школе и, изучив его, "отреагировал очень эмоционально и жестко - как глава государства и как педагог по специальности, работавший в школе".

На следующий день Лукашенко сам высказался про резонансный инцидент. "Поехали, устроили разборки, собрали снизу доверху начальников. Описались, что у них, видите ли, в социальных сетях разместили. А описавшись, взяли и наказали этого бедного учителя. Да я на месте этого учителя голову бы отвернул щенку какому-то", - цитирует главу государства БелТА.

"В телефонах сидят там… Неужели вы не понимаете, у вас же свои дети, что телефон и прочие гаджеты в школе - это не только отвлечение от занятий. Они перестают думать. Они же считать не умеют, таблицу умножения не знают, потому что открывает телефон и перемножает там. Или ищет ответы на вопросы. Неужели это нельзя понять. У меня сын президента ни разу телефон в школу не взял", - сказал Лукашенко.
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Комментарии к новости
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§ Добринцофф
Re: "Голову бы отвернул щенку". Лукашенко вмешался в...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6711
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 20.09.19 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо было всё таки партой по башке ему треснуть,может тогда учителя бы уважать начал.
Мы то же над училками издевались,а вот трудовика побаивались,тот особо не церемонился мог запросто подзатыльника влепить.
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§ лимон
Re: "Голову бы отвернул щенку". Лукашенко вмешался в...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1042
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 20.09.19 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хорошо "отворачивать" имея неприкосновенность

а так да, неуправляемые детишки, помню в школе учитель физики был, даже старшие классы у него сидели тихо как мышки, голос не повышал никогда, у одного нашего одноклассника в журнале возле фамилии была подпись учителя "свистун", за то что тот свистнул случайно в классе. после него был совсем молодой учитель-физик, так на его уроках самолетики летали, выходили без спроса, кидались тряпками ...
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