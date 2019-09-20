|Цитата:
НГ:
Людмила Ивановна преподает в школе 35 лет.
Там у учительницы уже нервов никаких не осталось, могла бы и прибить ученика в расстроенных чувствах. У нас как-то Анна Ивановна, классная руководительница предпенсионного возраста, сбацала на уроке хук справа одному перцу за то, что он покурил на перемене и от него пованивало куревом. Разборки были, но все утрясли мирно, никому не хотелось огласки, ни ученику, ни преподу. Не знаю, курит сейчас этот бывший пацан или нет, но психологическую травму он точно получил.
Цитата:
НГ:
Она заявила, что школьник выражался нецензурными словами, "ржал как конь" и пытался поставить ей подножку.
Сейчас же сразу и не поймешь, что там вдруг с учеником стало твориться, то ли обкурился он травки на перемене, то ли перевозбудился от энергетика, то ли крыша поехала от компьютерных игр. А что делать учителю, если никакие педагогические методы не действуют? Нужно самой снимать на видео таких упырей, которые и сами не хотят учиться и другим мешают. Потом сдавать видео родителям и копию в полицию, чтобы те выписывали штрафы за нарушение общественного порядка. А родители пусть платят и воспитывают.