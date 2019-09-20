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§ NG.kz
"Голову бы отвернул щенку". Лукашенко вмешался в школьный скандал
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36758
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.09.19 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Беларуси Александр Лукашенко лично восстановил на работе учительницу школы №  15 в Гомеле, уволенную после громкого скандала. 13 сентября белорусские СМИ опубликовали видео, снятое во время урока в четвертом классе той самой гомельской школы.
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§ Добринцофф
Re: "Голову бы отвернул щенку". Лукашенко вмешался в...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6711
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 20.09.19 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо было всё таки партой по башке ему треснуть,может тогда учителя бы уважать начал.
Мы то же над училками издевались,а вот трудовика побаивались,тот особо не церемонился мог запросто подзатыльника влепить.
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§ лимон
Re: "Голову бы отвернул щенку". Лукашенко вмешался в...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1041
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 20.09.19 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хорошо "отворачивать" имея неприкосновенность

а так да, неуправляемые детишки, помню в школе учитель физики был, даже старшие классы у него сидели тихо как мышки, голос не повышал никогда, у одного нашего одноклассника в журнале возле фамилии была подпись учителя "свистун", за то что тот свистнул случайно в классе. после него был совсем молодой учитель-физик, так на его уроках самолетики летали, выходили без спроса, кидались тряпками ...
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