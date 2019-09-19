Цитата: drakon:

Провозгласили себя Социальным Государством- будьте добры, платить -

Есть отдельная очередь на жильё для многодетных, малообеспеченных и матерей- одиночек. Понятно, что всем сразу жильё не дадут. Люди ждут и получают его. Или вы думаете, что на всю столицу - только эти 30 многодетных женщин не имеют жилья? Выдать сейчас жильё этим 30 - значит, кого-то подвинуть в очереди ровно на 30 мест.



Цитата: Они по ряду причин сегодня не могут получить жилье. Кто-то не стоит в очереди, кто-то имеет бизнес, еще какие-то социальные блага. Зная это, они идут...



А знать, что есть очередь, и при этом митинговать перед акиматом по принципу "мне нужнее" - так себе затея...