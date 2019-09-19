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≡ Многодетные собрались возле Дома министерств в Нур-Султане		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Многодетные собрались возле Дома министерств в Нур-Султане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36758
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.09.19 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Многодетные матери вышли на митинг с требованием предоставить им жилье в Нур-Султане. Женщины собирались 18 и 19 сентября у здания Дома министерств. Часть из них перекрыла дорожное движение по проспекту Мангилик Ел.
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§ abaika95
Re: Многодетные собрались возле Дома министерств в Нур-Султане
abaika95


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Сообщений: 539
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.09.19 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // в том числе переезд в Экибастуз и СКО с предоставлением жилья и трудоустройством по программе "Енбек//

Зачем в СКО еще и с работой если можно "вымитинговать" себе хату в столице) а прописку не проверили у них? они все проживают в Нуре? если даже в очереди на жилье не стоят) а вообще интересная тенденция, почему инвалиды не "выходят"? Сироты? Малоимущие? почему именно многодетные?) какой-то дядька на них ставку сделал?)
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§ alex_60
Re: Многодетные собрались возле Дома министерств в Нур-Султане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4974
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.09.19 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Деньгами бы требовали.налом.
По сто миллионов.
В долларах.
Чего мелочиться.
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§ alex_60
Многодетные собрались возле Дома министерств в Нур-Султане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4974
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.09.19 - 18:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бездетные тоже должны выйти.
И требовать денег.
Детей нет, содержать некому,
Дайте денег.
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§ drakon
Многодетные собрались возле Дома министерств в Нур-Султане
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17358
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.09.19 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Деньгами бы требовали.налом.

Ничего смешного.
Провозгласили себя Социальным Государством-
будьте добры, платить - Социал... :lol:
Безработным - пособие по Безработице,
Не имеющим жилья, квартирные пособия.
А для того, чтобы смеяться над Соседом-
много ума - не нада... 8-) :lol: :oops: :-x
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§ alex_60
Многодетные собрались возле Дома министерств в Нур-Султане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4974
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.09.19 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
будьте добры, платить - Социал... Безработным - пособие по Безработице, Не имеющим жилья, квартирные пособия.


Всё это есть. И зарегистрированным безработным платят, и работу предлагают.
И квартирные пособия тоже.
И платят за ком услуги если доходы маленькие.
Всё как в Германии.
И ещё куча всяких пособий.
Ну что ты в самом деле.
И которые просят квартир в Нурсултане не на улице живут.
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§ drakon
Многодетные собрались возле Дома министерств в Нур-Султане
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17358
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.09.19 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
И ещё куча всяких пособий.

Значит - врут они мне уже
почти 20 лет... 8-) :-o
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§ alex_60
Многодетные собрались возле Дома министерств в Нур-Султане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4974
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.09.19 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Ну ты же видишь, даже кредиты государство за людей погашает.
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§ drakon
Многодетные собрались возле Дома министерств в Нур-Султане
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17358
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.09.19 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
кредиты государство за людей погашает.

Надо сказать, своим. Чтобы кредиты-взяли... :lol:
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§ ElleR
Re: Многодетные собрались возле Дома министерств в Нур-Султане
ElleR


(Пользователи)
Сообщений: 48
Регистрация: 10.08.16
Отправлено: 19.09.19 - 22:19
Комментарий удален модератором.
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§ Сыкымы
Re: Многодетные собрались возле Дома министерств в Нур-Султане
Сыкымы


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Сообщений: 981
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 20.09.19 - 07:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Провозгласили себя Социальным Государством- будьте добры, платить -

Есть отдельная очередь на жильё для многодетных, малообеспеченных и матерей- одиночек. Понятно, что всем сразу жильё не дадут. Люди ждут и получают его. Или вы думаете, что на всю столицу - только эти 30 многодетных женщин не имеют жилья? Выдать сейчас жильё этим 30 - значит, кого-то подвинуть в очереди ровно на 30 мест.

Цитата:
Они по ряду причин сегодня не могут получить жилье. Кто-то не стоит в очереди, кто-то имеет бизнес, еще какие-то социальные блага. Зная это, они идут... 


А знать, что есть очередь, и при этом митинговать перед акиматом по принципу "мне нужнее" - так себе затея...
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§ Букет счастья
Re: Многодетные собрались возле Дома министерств в Нур-Султане
Букет счастья


(Пользователи)
Сообщений: 24
Регистрация: 13.09.18
Отправлено: 20.09.19 - 08:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я другого никак понять не могу, чисто с женской точки зрения, если у меня нет крыши над головой, или есть, но мизерная жилплощадь, ну вот не могу я себе позволить купить жилье побольше!! Хотя столько сейчас программ ипотечных, так с какого перепуга я вдруг начала плодиться как кошка?
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§ maxsaf
Многодетные собрались возле Дома министерств в Нур-Султане
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3276
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.09.19 - 09:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Есть отдельная очередь на жильё

А если нет ее? Как проверить, что она существует, движется, с людьми в ней, а не "мертвыми душами", что люди реально по ним получают квартиры. Это публичная инфа? Можно онлайн посмотреть? Цифровизация же...
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§ лимон
Re: Многодетные собрались возле Дома министерств в Нур-Султане
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1041
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 20.09.19 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Как проверить, что она существует


на сайте egov вот есть https://egov.kz/cms/ru/services/queue_to_housing
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§ лимон
Re: Многодетные собрались возле Дома министерств в Нур-Султане
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1041
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 20.09.19 - 10:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Букет счастья:
так с какого перепуга я вдруг начала плодиться как кошка?


для того чтобы получить бесплатное жильё ;-)
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