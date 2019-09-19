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§ NG.kz
«Перед угрозой банкротства отрасли»
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36748
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.09.19 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недавно в деловой прессе появилась информация о том, что несколько казахстанских мукомольных предприятий перенесли свои производства в Узбекистан. Свершилось то, о чем переработчики зерна предупреждали давно. Условия для работы дома сформировались такие, что выгоднее казахстанское зерно молоть в соседней стране. А ведь речь идет об отрасли с очень высоким экспортным потенциалом. Об этом алогичном перекосе, о текущем моменте в отрасли и возможностях изменить ситуацию разговор с основателем компании «Казак Уны», членом международной ассоциации мельников IAOM Кумаром КОЗЫБАЕВЫМ.
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§ arman_kst
Re: «Перед угрозой банкротства отрасли»
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 343
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 19.09.19 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно можно ограничивать, потом даже тарифы на провоз по территории Казахстана выше сделать на зерно, если будут из России везти. Чтобы мука из Казахстана была конкурентоспособная
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§ юля елиссева
Re: «Перед угрозой банкротства отрасли»
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1258
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 19.09.19 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не потому ли нынче мельники начали руководить газетами и спонсируют обделку домов в Кустанае пенопластом?
А насчет качества зерна, это вообще никакой роли не играет. Правильно сказал рассказчик - смолотят даже пятый класс. Стоит лишь добавить улучшителей.
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