NG.kz «Перед угрозой банкротства отрасли»



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 09:33 Недавно в деловой прессе появилась информация о том, что несколько казахстанских мукомольных предприятий перенесли свои производства в Узбекистан. Свершилось то, о чем переработчики зерна предупреждали давно. Условия для работы дома сформировались такие, что выгоднее казахстанское зерно молоть в соседней стране. А ведь речь идет об отрасли с очень высоким экспортным потенциалом. Об этом алогичном перекосе, о текущем моменте в отрасли и возможностях изменить ситуацию разговор с основателем компании «Казак Уны», членом международной ассоциации мельников IAOM Кумаром КОЗЫБАЕВЫМ.

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