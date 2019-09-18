abaika95 Re: Если не тратить бюджет на форумы и фестивали, многих... #2





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Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 15:18 Цитата- // "С уверенностью можно сказать, что не было бы того обилия форумов по разным и ничего не значащим для улучшения жизни граждан поводам. Также не проводились бы за счет бюджета фестивали пива, не выделялись бы многомиллиардные средства на содержание профессионального футбола. Скорее всего, не случилось бы недавней трагедии на железнодорожном переезде, так как наказ жителей о строительстве безопасного переезда уже давно был бы выполнен"//



Да никто и не спорит что без форумов, круглых столов, тренингов и фестивалей можно прожить) об этом давно говорят и правильно что нужно поунять аппетиты, НО ложные суждение а если бы... Всегда негативно влияют на различные моменты понимания ситуации, у истории как известно нет сослагательного наклонения, то есть а еслибы небыло фестиваля пива, трагедии на переезде небыло бы?- НЕ ФАКТ никто никогда не даст точного ответа

Дело тут не фестивале а в иных факторах

.человеческом

.халатности

.бюрократии

.коррупции



Если бы Гагарин не полетел в космос и советы не начали космическую гонку, союз не развалился бы? ....



И еще про один момент все всегда забывают делая такие популистские заявления



Давайте отменим дни города по всей стране, просто на раз, что будет ?



Да бунт будет бессмысленный и беспощадный любой социолог знает что народ временно проживет без хорошей дороги, проживет без горячей воды да даже без холодной потерпит, но вот отмени ежегодные народные гуляния, горожане не простят, начнутся гулянки иного толка...



А от показушных выстовок,встреч и и вправду можно было б и отказаться



#лучшеменьшедалучше