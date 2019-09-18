Депутат мажилиса Ирина Смирнова заявила о необходимости повысить уровень бюджетной прозрачности на центральном и местном уровне. Большую роль в этой работе, по мнению парламентария, должно сыграть реальное вовлечение населения в формировании местных бюджетов, передает Sputnik.

© Photo : Служба центральных коммуникаций

Озвучивая запрос премьер-министру РК, Смиронова подчеркнула, что чиновники разных мастей не придерживаются рекомендуемых принципов открытости, доступности и целостности участия в формировании бюджетов.

"С уверенностью можно сказать, что не было бы того обилия форумов по разным и ничего не значащим для улучшения жизни граждан поводам. Также не проводились бы за счет бюджета фестивали пива, не выделялись бы многомиллиардные средства на содержание профессионального футбола. Скорее всего, не случилось бы недавней трагедии на железнодорожном переезде, так как наказ жителей о строительстве безопасного переезда уже давно был бы выполнен", – выразила мнение член комитета по финансам и бюджету мажилиса.

Ирина Смирнова также перечислила министерства и акиматы, которые не публикуют информацию о бюджетах в открытом доступе и не обсуждают их с населением на стадии согласования.