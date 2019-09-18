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Если не тратить бюджет на форумы и фестивали, многих трагедий можно избежать - депутат

18 сентября 2019, 13:14 |  Общество

Депутат мажилиса Ирина Смирнова заявила о необходимости повысить уровень бюджетной прозрачности на центральном и местном уровне. Большую роль в этой работе, по мнению парламентария, должно сыграть реальное вовлечение населения в формировании местных бюджетов, передает Sputnik.

© Photo : Служба центральных коммуникаций

Озвучивая запрос премьер-министру РК, Смиронова подчеркнула, что чиновники разных мастей не придерживаются рекомендуемых принципов открытости, доступности и целостности участия в формировании бюджетов.

 

"С уверенностью можно сказать, что не было бы того обилия форумов по разным и ничего не значащим для улучшения жизни граждан поводам. Также не проводились бы за счет бюджета фестивали пива, не выделялись бы многомиллиардные средства на содержание профессионального футбола. Скорее всего, не случилось бы недавней трагедии на железнодорожном переезде, так как наказ жителей о строительстве безопасного переезда уже давно был бы выполнен", – выразила мнение член комитета по финансам и бюджету мажилиса.

Ирина Смирнова также перечислила министерства и акиматы, которые не публикуют информацию о бюджетах в открытом доступе и не обсуждают их с населением на стадии согласования.
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Комментарии к новости
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§ директор пляжа
Re: Если не тратить бюджет на форумы и фестивали, многих...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 227
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 18.09.19 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это она еще про ЭКСПО не слышала! а елбасы знает что выставка не зашла?! :lol:
болтологией заниматься все мастера, орден ей!
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§ abaika95
Re: Если не тратить бюджет на форумы и фестивали, многих...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 528
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.09.19 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // "С уверенностью можно сказать, что не было бы того обилия форумов по разным и ничего не значащим для улучшения жизни граждан поводам. Также не проводились бы за счет бюджета фестивали пива, не выделялись бы многомиллиардные средства на содержание профессионального футбола. Скорее всего, не случилось бы недавней трагедии на железнодорожном переезде, так как наказ жителей о строительстве безопасного переезда уже давно был бы выполнен"//

Да никто и не спорит что без форумов, круглых столов, тренингов и фестивалей можно прожить) об этом давно говорят и правильно что нужно поунять аппетиты, НО ложные суждение а если бы... Всегда негативно влияют на различные моменты понимания ситуации, у истории как известно нет сослагательного наклонения, то есть а еслибы небыло фестиваля пива, трагедии на переезде небыло бы?- НЕ ФАКТ никто никогда не даст точного ответа
Дело тут не фестивале а в иных факторах
.человеческом
.халатности
.бюрократии
.коррупции

Если бы Гагарин не полетел в космос и советы не начали космическую гонку, союз не развалился бы? ....

И еще про один момент все всегда забывают делая такие популистские заявления

Давайте отменим дни города по всей стране, просто на раз, что будет ?

Да бунт будет бессмысленный и беспощадный любой социолог знает что народ временно проживет без хорошей дороги, проживет без горячей воды да даже без холодной потерпит, но вот отмени ежегодные народные гуляния, горожане не простят, начнутся гулянки иного толка...

А от показушных выстовок,встреч и и вправду можно было б и отказаться

#лучшеменьшедалучше
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§ abaika95
Re: Если не тратить бюджет на форумы и фестивали, многих...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 528
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.09.19 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И ващпе когда это фестиваль пива проводился за счет бюджета и где?)
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§ abaika95
Re: Если не тратить бюджет на форумы и фестивали, многих...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 528
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.09.19 - 16:12
Комментарий удален модератором.
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