Цитата: 1234:

За Розиновым - семья. Без ИХ участия и одобрения, с бывшим крупнейшим латифундистом мира, ничего не произойдёт

Ты в ЭТО веришь?! А не "Семья" ли захотела ещё в начале 2000-х отжать у бедного Васятки "Иволгу",которую он сам отжал у людей,которые доверили её ему?!Смотрю фото и уписываюсь со смеху - "крупнейший латифундист мира" мог бы и похуже рубище подобрать.Часики золотые и очочки в золотой оправе не снял,но оделся как самый последний бомжара.Клоун на арене.Клоунского цирка под названием "суд"...