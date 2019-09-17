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≡ «Мог ли я, давая личные гарантии, замышлять невозврат кредита?» - Василий Розинов		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Мог ли я, давая личные гарантии, замышлять невозврат кредита?» - Василий Розинов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36731
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.09.19 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В суде № 2 Костаная начался процесс по делу основателя группы компаний «Иволга». По версии обвинения, Розинов давал указания директорам хлебоприемных предприятий, аффилированных с ТОО, выпускать и вносить в реестр фиктивные зерновые расписки.
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§ maxsaf
Re: «Мог ли я, давая личные гарантии, замышлять невозврат...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3269
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.09.19 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если банк принимает в качестве залога расписки, филькины бумажки, которые никаких гарантий не дают - то это риски, на которые банк пошел осознанно за большие комиссионные, и пролетел.
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§ maxsaf
Re: «Мог ли я, давая личные гарантии, замышлять невозврат...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3269
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.09.19 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Представляю, сколько денег добрый пенсионный фонд раздал под филькины грамоты и прочие личные гарантии :-)
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§ elektron
«Мог ли я, давая личные гарантии, замышлять невозврат кредита?» - Василий Розинов
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3550
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.09.19 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Представляю, сколько денег добрый пенсионный фонд раздал под филькины грамоты и прочие личные гарантии

А сколько ещё кто знает где заморожено?
Но те то наверняка в программу по списыванию долгов попали! :-o
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§ Сабыр
Re: «Мог ли я, давая личные гарантии, замышлять невозврат...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 230
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 17.09.19 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Думаю,подведут д.Васю к теме обмена свободы на земельку.. Явно же заказ.
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§ elektron
«Мог ли я, давая личные гарантии, замышлять невозврат кредита?» - Василий Розинов
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3550
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.09.19 - 23:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Думаю,подведут д.Васю к теме обмена свободы на земельку.. Явно же заказ.

Думаю договорятся, хочется надеется. Хотя безысходностью попахивает. Такого хозяйственника, вот и развивай после этого бизнес. А сколько уже отжато или потеряно? А потом, хоть потоп. Нет сёл, нет хозяина. Одни споры, как будто земли в КЗ мало, сеять или пасти. С такими темпами ни того не другого не останется.
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§ 1234
Re: «Мог ли я, давая личные гарантии, замышлять невозврат...
1234


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 709
Регистрация: 29.10.12
Отправлено: 17.09.19 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Думаю,подведут д.Васю к теме обмена свободы на земельку.. Явно же заказ.

За Розиновым - семья.
Без ИХ участия и одобрения, с бывшим крупнейшим латифундистом мира, ничего не произойдёт!
Жизнь - спектакль! ;-)
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§ Ваш земляк
Re: «Мог ли я, давая личные гарантии, замышлять невозврат...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2650
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 18.09.19 - 01:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1234:
За Розиновым - семья. Без ИХ участия и одобрения, с бывшим крупнейшим латифундистом мира, ничего не произойдёт

Ты в ЭТО веришь?! А не "Семья" ли захотела ещё в начале 2000-х отжать у бедного Васятки "Иволгу",которую он сам отжал у людей,которые доверили её ему?!Смотрю фото и уписываюсь со смеху - "крупнейший латифундист мира" мог бы и похуже рубище подобрать.Часики золотые и очочки в золотой оправе не снял,но оделся как самый последний бомжара.Клоун на арене.Клоунского цирка под названием "суд"...
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* Victor Yang
Re: «Мог ли я, давая личные гарантии, замышлять невозврат...
Victor Yang


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Сообщений: 11968
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.09.19 - 09:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Если банк принимает в качестве залога расписки, филькины бумажки, которые никаких гарантий не дают

Ну не будет же банк брать непосредственно зерно. Это же как квартира в ипотеку или автокредит - банк забирает документы, а не квартиру или автомобиль. Правда, зерно - расходный материал, может постепенно расходоваться.
Цитата:
Ваш земляк:
А не "Семья" ли захотела ещё в начале 2000-х отжать у бедного Васятки "Иволгу"

Это тебе знакомый охранник рассказал?
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§ maxsaf
«Мог ли я, давая личные гарантии, замышлять невозврат кредита?» - Василий Розинов
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3269
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.09.19 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Ничего общего. Прежде чем банк возьмет в залог недвижимость, он попросит ее застраховать, чтобы минимизировать и без того минимальный риск. А зерно - там же риски заоблачные. Соответственно под такое обеспечение и процент будет другой, и кредит дадут намного меньше, чем сам залог. Короче, косяк банка - либо лоханулись, либо простимулировали/заинтересовали в выдаче кредита с таким сомнительным залогом.
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* Victor Yang
«Мог ли я, давая личные гарантии, замышлять невозврат кредита?» - Василий Розинов
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11968
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.09.19 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ничего общего.

Да, неудачный пример. Лучше подойдёт кредитование бизнеса (как оно, собственно, и есть), а бизнес - это всегда риски. Пошёл бизнес, не пошёл - кредит должен отдать, даже путём банкротства и продажи основных фондов.
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§ abaika95
Re: «Мог ли я, давая личные гарантии, замышлять невозврат...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 525
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.09.19 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
-посадили преступника
-ой все вокруг куплено, бедного невиновного человека посадили, сто пудов это заказ, откат, прикат
-отпустили преступника
-ой что делается откупился буржуй дальше будет воровать и трудовой народ обманывать государство продалось!!


ВЫвод:...........
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§ MedVed820607
Re: «Мог ли я, давая личные гарантии, замышлять невозврат...
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 136
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 18.09.19 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
ВЫвод:...........

судить в течении срока отсидки, а потом оправдать 8-)
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