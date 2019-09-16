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≡ Контролировать госзакуп автомобилей для чиновников будет одно из управлений акимата Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Контролировать госзакуп автомобилей для чиновников будет одно из управлений акимата Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36721
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.09.19 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Управление будет мониторить, какие автомобили покупают костанайские чиновники за бюджетный счет для служебного использования. Какое именно ведомство уполномочат этим заниматься, пока не определено.
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§ Vital
Контролировать госзакуп автомобилей для чиновников будет одно из управлений акимата Костанайской области
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7999
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.09.19 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ну по продуктам мы вас и Европу догнали. Щас ещё подтяним комуслуги и гсм к европейским ценам и будет нормуль. Вот с зп только нестыковочки. :-o
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* maxsaf
Контролировать госзакуп автомобилей для чиновников будет одно из управлений акимата Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3253
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 16.09.19 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Вот с зп только нестыковочки.

Пол-ляма уже, а вам все мало ))
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§ Гога
Контролировать госзакуп автомобилей для чиновников будет одно из управлений акимата Костанайской области
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1173
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 16.09.19 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
maxsaf - Цвет фантиков не тот. А так - нормуль все !!
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§ Ваш земляк
Re: Контролировать госзакуп автомобилей для чиновников будет...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2644
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 16.09.19 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пчёлы против мёда?
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