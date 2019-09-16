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Гога
Контролировать госзакуп автомобилей для чиновников будет одно из управлений акимата Костанайской области
Любят наши чиновники всегда на Запад ссылаться - какие у них цены на ЖКХ. А почему никогда не ссылаются , что там нет личных водителей . Есть автомобиль служебный , а водят сами чиновники , когда...
16.09.19 16:39
Гога
Контролировать госзакуп автомобилей для чиновников будет одно из управлений акимата Костанайской области
arman_kst - Так у них , чиновников , может и не влезть одно место на сиденье ! :lol: :lol:
16.09.19 16:30
Гога
Спортплощадка в Костанае-2 - для кого это сделали?
a.radikal.ru - 3 года уже стоит - все в пластике
16.09.19 16:21
arman_kst
Контролировать госзакуп автомобилей для чиновников будет одно из управлений акимата Костанайской области
Надо не иномарки, а ладу закупать чиновникам. Т.к. по цене нормально, и производится тут. Не должно население ездить на ладе, из-за нехватки денег, т.к. все дорогое. А чиновники на иномарках кататься...
16.09.19 16:19
Гога
Спортплощадка в Костанае-2 - для кого это сделали?
b.radikal.ru
16.09.19 16:16
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Контролировать госзакуп автомобилей для чиновников будет одно из управлений акимата Костанайской области

Ольга ЛИХОГРАЙ

16 сентября 2019, 15:01 |  Государство

Управление будет мониторить, какие автомобили покупают костанайские чиновники за бюджетный счет для служебного использования. Какое именно ведомство уполномочат этим заниматься, пока не определено.

Фото из архива "НГ"

Речь об этом шла сегодня, 16 сентября, на селекторном заседании с участием акима Костанайской области Архимеда МУХАМБЕТОВА.

Согласно постановлению Правительства РК от 26 июля 2019 года «Об установлении изъятия из национального режима», в перечень товаров, подлежащих изъятию, включены автомобили иностранного производства. 

Фото Николая СОЛОВЬЕВА

- Таким образом, к участию в госзакупках должны допускаться только автомобили, произведенные отечественными производителями и имеющими сертификат СТ-KZ, - пояснила и. о. руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития области Роза ГОРЯННАЯ. - В настоящее время правительством прорабатывается вопрос по внесению изменений в данное постановление в части определения способа закупки. В связи с чем считаем целесообразным определить ответственное управление, которое будет вести мониторинг государственных закупок автомобилей и предоставлять соответствующую отчетность в рамках «Проектного офиса».

- Мониторить нужно только закуп автомобилей или еще и автобусов? - поинтересовался глава региона. - Если речь идет и об автобусах, то определим для мониторинга управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Если нет, будем решать, какое управление сделать ответственным за мониторинг.

Роза Горянная ответила, что уточнит этот момент. И добавила, что вопросы развития местного содержания сейчас находятся на особом контроля руководства страны. В связи с чем были утверждены ключевые показатель эффективности (KPI) по определению доли местного содержания (ДМС) по нашей области. В результате проведенных мероприятий на 6 сентября 2019 года Костанайская область занимает лидирующие позиции в легкой и мебельной промышленности.

- В легкой промышленности ДМС составляет 23% при KPI 26%, в мебельной промышленности – 41% при KPI 30,5%, - сообщила Горянная. - Это самые лучшие показатели по республике. ДМС по закупу строительных материалов в нашей области равняется 15% при KPI 22,9%, что соответтствует четвертому месту по республике. KPI по ДМС товаров легкой и мебельной промышленности достигается, но данную динамику необходимо удержать до конца года. По закупкам строительных материалов проблема заключается в отсутствии в реестре базы данных NADLOC действующих сертификатов СТ-KZ в целом по республике. Вместе с тем единственным подтверждением местного содержания является его наличие.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА

- Рейтинги в республике это, конечно, хорошо, но это не главное, - сказал Мухамбетов. - Главное, чтобы был учет и контроль, а у нас сейчас даже этого нет. Многие районные акиматы закупают товары в других странах, когда такие же товары производятся у нас. Понятно, что рядом Челябинск, играет роль географическое положение, но нужно стремиться покупать наши товары. Павлодар, Кокшетау, Шымкент закупают наши автобусы. Они ждут, чтобы мы закупали их товары - это нормально. Сейчас много строительных материалов очень хорошего качества производится в Казахстане.

О том, чтобы чиновники пересели на автомобили местного производства, в Казахстане говорят давно. Срок действия постановления об изъятии импортных автомобилей из национального режима, фактически запрещающего их закуп, всего 2 года. Так что ждать особых результатов в этом направлении, видимо, не придется. Хотя страсть наших чиновников к покупке роскошных авто за счет налогоплательщиков давно возмущает налогоплательщиков.
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Комментарии к новости
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§ olegggon
Re: Контролировать госзакуп автомобилей для чиновников будет...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1011
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 16.09.19 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже лет 10 про это говорят, а только сейчас решили создать контроль за этим. 😕
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§ abaika95
Re: Контролировать госзакуп автомобилей для чиновников будет...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 508
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.09.19 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата - // какие автомобили покупают костанайские чиновники за бюджетный счет для служебного использования//

Так это вроде сфера деятельности агенства по делам госслужбы) странно)
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§ arman_kst
Re: Контролировать госзакуп автомобилей для чиновников будет...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 341
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 16.09.19 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо не иномарки, а ладу закупать чиновникам. Т.к. по цене нормально, и производится тут. Не должно население ездить на ладе, из-за нехватки денег, т.к. все дорогое. А чиновники на иномарках кататься за гос. деньги
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* Гога
Контролировать госзакуп автомобилей для чиновников будет одно из управлений акимата Костанайской области
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1171
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 16.09.19 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst
- Так у них , чиновников , может и не влезть одно место на сиденье ! :lol: :lol:
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* Гога
Re: Контролировать госзакуп автомобилей для чиновников будет...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1171
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 16.09.19 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Любят наши чиновники всегда на Запад ссылаться - какие у них цены на ЖКХ. А почему никогда не ссылаются , что там нет личных водителей . Есть автомобиль служебный , а водят сами чиновники , когда надо ехать по работе . Почему же это не берут в практику . А у нас что не начальник - так у него личный водитель .В каждой школе , поликлинике , не говоря уже про разного уровня акиматы и департаменты .
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