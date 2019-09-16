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≡ Контролировать госзакуп автомобилей для чиновников будет одно из управлений акимата Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Контролировать госзакуп автомобилей для чиновников будет одно из управлений акимата Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36721
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.09.19 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Управление будет мониторить, какие автомобили покупают костанайские чиновники за бюджетный счет для служебного использования. Какое именно ведомство уполномочат этим заниматься, пока не определено.
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§ olegggon
Re: Контролировать госзакуп автомобилей для чиновников будет...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1011
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 16.09.19 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже лет 10 про это говорят, а только сейчас решили создать контроль за этим. 😕
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§ abaika95
Re: Контролировать госзакуп автомобилей для чиновников будет...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 508
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.09.19 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата - // какие автомобили покупают костанайские чиновники за бюджетный счет для служебного использования//

Так это вроде сфера деятельности агенства по делам госслужбы) странно)
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§ arman_kst
Re: Контролировать госзакуп автомобилей для чиновников будет...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 341
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 16.09.19 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо не иномарки, а ладу закупать чиновникам. Т.к. по цене нормально, и производится тут. Не должно население ездить на ладе, из-за нехватки денег, т.к. все дорогое. А чиновники на иномарках кататься за гос. деньги
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§ Гога
Контролировать госзакуп автомобилей для чиновников будет одно из управлений акимата Костанайской области
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1171
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 16.09.19 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst
- Так у них , чиновников , может и не влезть одно место на сиденье ! :lol: :lol:
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§ Гога
Re: Контролировать госзакуп автомобилей для чиновников будет...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1171
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 16.09.19 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Любят наши чиновники всегда на Запад ссылаться - какие у них цены на ЖКХ. А почему никогда не ссылаются , что там нет личных водителей . Есть автомобиль служебный , а водят сами чиновники , когда надо ехать по работе . Почему же это не берут в практику . А у нас что не начальник - так у него личный водитель .В каждой школе , поликлинике , не говоря уже про разного уровня акиматы и департаменты .
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§ Горожанин_kst
Re: Контролировать госзакуп автомобилей для чиновников будет...
Горожанин_kst


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Сообщений: 1430
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 16.09.19 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давно пора организовать комитет по контролю над комитетами контролирующими контролирующие контрольные комитеты. Без этого не понятно вообще как раньше то жили?!
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§ Vital
Контролировать госзакуп автомобилей для чиновников будет одно из управлений акимата Костанайской области
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7998
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.09.19 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:

Да, устроили ясли-сад.
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§ zloy kyrgyz
Re: Контролировать госзакуп автомобилей для чиновников будет...
zloy kyrgyz


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Сообщений: 109
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 16.09.19 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошая инициатива, давно пора было этим вопросом заняться, интересно только на какое управление повесили дополнительную работу :lol:
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§ сайлау курманов
Re: Контролировать госзакуп автомобилей для чиновников будет...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3170
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 16.09.19 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главный ещё лет пятнадцать назад требовал закупать все отечественное, видимо начихали местные на этот позыв
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