Гога Re: Контролировать госзакуп автомобилей для чиновников будет... #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1171

Регистрация: 06.07.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:39 Любят наши чиновники всегда на Запад ссылаться - какие у них цены на ЖКХ. А почему никогда не ссылаются , что там нет личных водителей . Есть автомобиль служебный , а водят сами чиновники , когда надо ехать по работе . Почему же это не берут в практику . А у нас что не начальник - так у него личный водитель .В каждой школе , поликлинике , не говоря уже про разного уровня акиматы и департаменты .